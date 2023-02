Petković: OHR nepotreban, odgovornost dati domaćim političarima

SARAJEVO – Poslanik Srpskog kluba u Predstavničkom domu Paralamentarne skupštine BiH Milan Petković izjavio je da je jasno da je funkcija visokog predstavnika u BiH apsolutno nepotrebna, da ne vodi ni demokratiji, ni pomirenju ni više od 20 godina nakon završetka sukoba, te da odgovornost treba dati domaćim političarima.

Petković je ocenio da je očigledno da je i Zapad shvatio da su odluke visokog predstavnika još više zaoštravale odnose među narodima u BiH.

„I zapadni mediji su počeli da govore o prevaziđenosti funkcije visokog predstavnika“, rekao je Petković, osvrnuvši se na pisanje nemačkog dnevnika „Frankfurter algemajne cajtung“ o prvom čoveku OHR-a kao prevaziđenoj kolonijalnoj funkciji.

Petković smatra da funkcija visokog predstavnika postoji sama zbog sebe i dela međunarodne zajednice koja želi da BiH bude moderni protektorat gde bi oni mogli da ostvaruju svoje sitne interese.

„To su interesi pojedinih političara, a ne vlada najvećih evropskih zemalja“, rekao je Petković u izjavi za Srnu.

Dodao je da su proširena izvorna ovlaštenja visokog predstavnika u BiH njegovim tumačenjima.

„Proširena su tako što je on sam sebi prigrabio ovlaštenja koja mu ne pripadaju. Najspornije je to što je on za sebe prigrabio i zakonodavnu funkciju. To sigurno ne postoji ni u jednom aktu i sporazumu“, naeo je Petković.

On je izrazio očekivanje da će OHR biti uskoro zatvoren i da će se odgovornost dati domaćim političarima.

„Političarima koji su izabrani na demokratskim izborima, koje niko ne može osporiti. Kakva god da je vlast, na svim nivoima, niko ne može reći da je nedemokratska ili da je izabrana na neki drugi način. Ne vidimo razlog zašto bi visoki predstavnik ovde više bio“, naveo je Petković.

„Frankfurter algemajne cajtung“ objavio je da u BiH ima mnogo problema, ali da nijedan ne opravdava postojanje „vaspitača“ u vidu visokog predstavnika međunarodne zajednice, čija pozicija je „najčudnija politička funkcija“ u Evropi.

(Tanjug)

