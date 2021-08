Petoro dece stradalo u požaru u Istočnom Sent Luisu

SENT LUIS – Petoro dece starosti dve do devet godina stradalo je u požaru u Istočnom Sent Luisu, u državi Ilinois, saopštili su vatrogasci.

CNN prenosi da je dvoje dece umrlo unutar zgrade, dvoje u kolima hitne pomoći i jedno na putu za bolnicu.

U zgradi je živelo više porodica, ali sva stradala deca su iz iste porodice.

Majka dece je bila odsutna, a kada se vratila nekoliko puta je pokušala da uđe u zapaljenu zgradu kako bi spasla decu.

U požaru niko drugi nije povređen. Uzrok požara se istražuje.

(Tanjug)

