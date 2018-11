Petrič: Vučić, državnik posvećen rešavanju istorijskog sukoba

BEČ – Vucic jer ponekad tvrd u ponasanju, a sveukupno on je državnik koji zna da je od presudne važnosti pronaći rešenje za istorijski sukob Srba i Albanaca, kaže bivši izaslanik EU za Kosovo i jedan od najboljih poznavalaca regiona Volfgang Petrič.

Tako Petrić u razgovoru za Tanjug ocenjuje napore Aleksandra Vučića u dijalogu sa Prištinom i međunarodnom zajednicom za kompromisno rešenje kosovskog problema.

„On zna da samo prevazilaženjem tog problema Srbija može da napreduje i da on to mora da učini. To bih i ja učinio i nadam se da će Vučić nastaviti sa tim naporima. Znam i da za to ima podršku EU“, rekao je Petrić , odgovarajući na pitanje Tanjuga šta bi on uradio da je na mestu predsednika Srbije u ovako suženom prostoru za pronalaženje kopromisnog rešenja za kosovski problem.

Petrič naglašava da je EU, poučenja dosadašnjim iskustvima, ne želi da uvozi probleme, te da je bitno da se poslednji veliki, kako kaže, istorijski problem na Bakanu, konflikt Srba i Albanaca reši u evropskom duhu, duhu kompromisa. Uveren je da su predsednik Vučić i Hašim Tači prave ličnosti koje mogu dovesti do tog rešenja, kao što su i dva premijera Grčke i Makedonije rešili 26-ogodišnji spor oko imena makedonske države.

On istovremeno kaže da postoji velika zabrinutost u Briselu zbog poslednjeg razvoja događaja na Zapadnom Balkanu.

„Određene mere kao što je uvođenje novih carina na robu iz Srbije i BiH, su protivne CEFTA sporazumu, tako i duhu i ideji EU. To mora da prestane“, rekao je Petrić komentarišući nedavne poteze Prištine.

On takođe ukazuje na spor napredak u implementaciji dogovorenog, i skreće pažnju da bi Priština morala da primeni već dogovorene stvari u dijaloga. Zbog toga dolazi i do ovakvih mera koje predstavljaju problem i vode ka prekidu dijaloga, što nije dobro“, kazao je on. Petrič ukazuje da treba imati u vidu da je za pronalaženje kompromisa ostao „samo mali vremenski okvir“.

„Mislim da bi trebalo iskoristiti vreme, par meseci koliko će još aktuelna Evropska komisija ostati na funkciji, kao i Federika Mogerini. Uveren sam da sada treba pojačano voditi razgovore i Beograd bi, prema meni, trebalo da preduzme inicijativu i zatraži brži napredak, te i razmatranje novih oblika dijaloga. Možda neki novi oblik može voditi ka bržem rešenju. Vreme svakako ističe“, upozorava on.

Petrič kaže da iz sopstvenog iskustva pošto je radio dugo u BiH, zna da je rešiti konflikte ove vrste veoma teško i da zato kompromis mora biti postignut na dogovoru dve strane.

„Danas 25 godina posle završetka rata, i pored mirovnog sporazuma koji je dobila ta zemlja, postoje i dalje problemi. Zato sam uveren da kompromis mora biti postignut na dogovoru dve strane, koji EU mora podržati. Kompromisom završetkom dijaloga došli bi do okončanja raspada bivše Jugoslavije. Srbija kao najveća država ima posebnu odgovornost u tome, a mislim da je dijalog državnički zadatak“, zaključio je on.

Petrič je kaže svestan da je kompromis uvek bolan, jer obe strane moraju nešto izgubiti, ali podseća da će zauzvrat nešto i dobiti.

On je izrazio uverenje da će, jednom kada budu rešena ta najvažnija pitanja, kao što je za Beogard ubrzanje puta ka EU, a za Prištinu priznanje kao države i prijem u EU, moći brže da se reše i sva ostala pitanja, kao što je na primer prijem Kosova u Interpol.

Rešenje mora da sadrži dobru i solidnu osnovu za dalji život i napredak za srpsku zajednicu na Kosovu, a za Srbiju brže otvaranje daljih poglavlja, jer bi to dokazalo građanima da zemlja napreduje“, precizira on.

Petrič, međutim, smatra da bi trebalo , bez obzira na to da li će konačnim rešenjem doći do razmene teritorija ili korekcije granice, uspostaviti zonu slobodne trgovine u pograničnom prostoru.

To bi za građane bilo od koristi i EU bi dodatnim podsticajima trebalo da to podrži“, kaže on.

Petrić koji važi za jednog od najboljih poznavalaca stanja u regionu zapadnog Balkana, jer je bio visoki predsavnik u Bosni i Hercegovini, ali i ambasador Austrije u Srbiji, očekuje da će tek rešenjem problema Kosova, Srbija imati slobodan put ka članstvu u EU, što je važno i za budućnost regiona.

„I Srbija neće biti država kakvu želimo ako se problemi u regionu ne reše. Postoje više malih problema, ali pre svega onaj istorijski između Srba i Albanaca“, naglasio je on.

On je kaže zadovoljan što Beč i dalje ima ključnu poruku za Zapadni Balkan:„mi vam pomažemo, podržavamo vas u naporima da uđete u EU“.

„Ta poruka se upućuje u veoma teškim okolnostima jer je EU snažno zaokupljena Bregzitom i postoje veoma snažni populistički pokreti protiv EU. Verujem da je demokratska Austrija važna kao uzor Zapadnom Balkanu u kontekstu otvorene privrede, otvorenog društva i verujem da u tom pravcu obe strane moraju da rade“, kaže on.

Jer samo u partnerstvu Austrije i zemalja Zapadnog Balkan moguć je pokušaj napredka i postizanje, kako kaže, „krajnjeg cilja – pristupanje naših suseda na prostoru bivše Jugoslavije uz Albaniju u EU“.

(Tanjug)