PG: U centru grada pretučene dve devojke

PODGORICA – Nepoznati muškarac pretukao je dve devojke u centru Podgorice, a veće posledice sprečili su mladići koji su se zadesili na licu mesta.

Prema pisanju lista „Dan“, incident se dogodio u noći između petka i subote, u radnji brze hrane kod Sahat-kule u centru Podgorice, prenosi RTCG.

Pre nego što su ušle u objekat, njima nepoznati muškarac starosti od 50 do 60 godina počeo je da ih provocira, a pošto nisu reagovale na to on je ušao za njima u objekat i nastavio da ih vređa i psuje.

Nakon toga on je nasrnuo je na jednu od devojaka, koju je udario pesnicom u rame i glavu, zbog čega je ona od jačine udaraca pala na pod.

Napadač je zatim nasrnuo i na drugu devojku, koju je takođe udario više puta.

Nekoliko mladića koji su bili u tom objektu pritrčali su u pomoć, ubrzo je stigla policija, ali je napadač uspeo da pobegne.

„Odmah smo otišle u policiju, gde smo ispričale šta se dogodilo. Apelujemo na nadležne da što pre identifikuju i privedu nasilnika, koji može ovako napadati i druge devojke bez ikakvog povoda“, ispričale su devojke i dodale da ne poznaju napadača koji ih je napao.

Policija je iz objekta u kojem se dogodio napad izuzele snimak, ali prema rečima devojaka, na snimku se vidi kako ih muškarac napada, ali se njegov lik ne vidi jasno.

(Tanjug)