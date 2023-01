Picula: Dodika treba politički izolovati i sankcionisati finansijski

BANJALUKA – Obeležavanje 9. januara, Dana Republike Srpske, i ove godine je izazvalo burna reagovanja u Federaciji BiH, među predstavnicima međunarodne zajednice u Sarajevu, a tim povodom se oglasio i hrvatski evroposlanik Tonino Picula, koji smatra da predsednika Republike Srpske Milorada Dodika treba sankcionisati finansijski i držati ga u političkoj izolaciji.

Picula je za banjalučki portal Buka rekao da se ne zna koji je, kako kaže, gori u nizu Dodikovih poteza poslednjih nekoliko dana, a posebno mu je sporan izbor mesta za paradu koja je prvi put ove godine održana u Istočnom Sarajevu.

„Tu je i odlikovanje Putinu koje je izazvalo dosta polemika pa i zgražanja onih kojih prate zbivanja u Bosni i Hercegovini. Međutim, tu je i četvrta dimenzija, odnosno njegov govor i govor drugih koji su uzeli učešće na toj manifestaciji, a koji su puni istorijskih falsifikata i revizionističkih ambicija“, kazao je Picula i dodao:

„Budući da Rusija ne vodi samo rat protiv Ukrajine, nego se ona nalazi u utrci i protiv vremena koje ne radi za nju, očito pribegava aktiviranju svih mogućih tačaka konflikta i izvan samog svog neposrednog susedstva“.

Posebno, tvrdi Picula, Putin voli da komplikuje i podstiče sukobe na Zapadnom Balkanu.

Ovaj evroposlanik hrvatske opozicione SDP kaže da Dodika štiti i „Orbanov režim u Budimpešti“, koji se, kako tvrdi, i sam nalazi ovoga trenutka u ozbiljnom sukobu s Briselom.

Iako Dodika opozicuje kao nekog ko direktno ugrožava bilo kakav napredk BiH i kao jednu od „glavnih prepreka: daljem napretku BiH na evropskkom putu, Picula kaže da je predsednik Republike Srpske „ipak, svestan do koje granice može da ide u svojim provokacijama“.

„Mislim da ga treba udariti tamo gde on najviše oseća, a to je finansiranje projekata, a jednako tako njega treba držati u političkoj izolaciji i videti koliko se on može vremenom suprotstavljati, pre svega, onima koji ga osporavaju unutar same Republike Srpske. Ali, tu ne treba patiti od iluzija, jer su i protekli izbori pokazali da od jednog lošeg Dodika ima i onih koji su možda i gori od njega“, naveo je, između ostalog, Picula.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.