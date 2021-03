Pijani ukrajinski oficir sudario se automobilom sa Migom-29 (video)

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije koje pokazuju ishod sudara „folksvagen turana“ i Miga-29 u ukrajinskoj vojnoj bazi.

Vazduhoplovni oficir u alkoholisanom stanju bio je za volanom automobila prilikom sudara, koji je izazvao požar što je nanelo značajnu štetu vojnom lovcu.

UKRAINE: A captain in the Ukrainian armed forces accidentally struck a Mig-29 aircraft with his car yesterday. The aircraft was destroyed. pic.twitter.com/qZz27gUNNS

​Komanda ukrajinskog vazduhoplovstva objavila je detalje incidenta ubrzo nakon što se desio 10. marta, ali su se fotografije pojavile nekoliko dana kasnije.

Sudar se desio u vazduhoplovnoj bazi „Vasilkiv“ u centralnoj Ukrajini, u kojoj je stacionirana 40. Taktička vazdušna brigada, kao i štab Vazduhoplovne komande.

At the airfield of the city of Vasilkov in the Kiev region, a drunken captain of the Armed Forces of Ukraine rammed a MiG-29 fighter in his car. The plane caught fire after the collision pic.twitter.com/yWTZXTNXdq

— ZOKA (@200_zoka) March 12, 2021