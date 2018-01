Pikantne tajne iz prošlosti: Makron kao napisao roman o vreloj romansi sa Brižit

Nova biografija francuske prve dame Brižit Makron otkriva da je njen suprug napisao vreli roman inspirisan početkom njihove romanse, dok je on još uvek bio tinejdžer, a ona njegova udata profesorka drame.

Predsednik Emanuel Makron, koji je prošlog meseca napunio 40 godina, zaljubio se u Brižit tokom proba školske predstave u srednjoj skoli u Amijensu, i uprkos protivljenju svojih roditelja, zavoleo je 24 godine stariju profesorku.

Biografija koja nosi naziv ‘Brižit Makron: Oslobođena žena’ biće objavljena sledeće nedelje, a u njoj se nalaze izjave susetke iz Makronovog rodnog grada, koja je otkrila da je prekucala njegov roman od 300 strana.

– Bio je to smeli roman, vrlo eksplicitan. Imena su, naravno, promenjena, ali je on u to vreme imao potrebu da izrazi svoja osećanja prema Brižit – izjavila je neimenovana dama za časopis Closer.