Plenković: EU još jednom pokazala jedinstvo

BRISEL – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas, posle vanrednog zasedanja Evropskog saveta o energentici, hrani i odbrani Ukrajine, da je usaglašavanjem šestog paketa sankcija prema Rusiji još jednom pokazano jedinstvo Evropske unije.

Pojasnio je da je dogovoreno da će režim uvoza naftnih derivata stupiti na snagu 1. januara naredne godine, a do tada će, kazao je, važiti postojeći.

Rekao je i da će na liste restriktivnih mera prema Rusiji biti uvršteno još nekoliko osoba i dodao da je u to uključena i Sber banka.

„Možemo reći da je EU danas još jednom pokazala jedinstvo“, rekao je hrvatski premijer i dodao da je cela ideja bila da Hrvatska postane „regionalni energetski hab“.

„Možemo biti izuzetno zadovoljni jer će kapaciceti i nova ulaganja u povećanja kapaciteta LNG terminala omogućiti Hrvatskoj, ne samo bezbednost snabdevanja, već će to biti i doprinos čitavom EU naporu napuštanja fosilnih goriva iz Rusije“, naveo je Plenković.

Dodao je da je Evropska komisija detaljno obaveštena o kapacitetima Jadranskog naftovoda (Janafa) koji, kako kaže, u ovom trenutku može da preveze 11,4 miliona tona.

„Taj kapacitet se na godišnjem nivou može podići i do 25,6 miliona tona što znači da bismo omogućili dostavu znfte za Mađarsku i Poljsku u dovoljnim količinama“, rekao je Plenković i izuzetnom ocenio priliku za poziciniranje Janafa.

To bi, kazao je, kapitalizovavlo položaj Hrvatske i Krka, preneo je hrvatski portal Index.

Na opasku da je predsednik Hrvatske Zoran Milanović ranije danas rekao da sankcije protiv Rusije ne funkcionišu, Plenković je odgovorio da to nije tačno.

„Nije tačno. Rusija zahvaljujući svojim energentima finansira svoju agresiju na Ukrajinu. Sve se to događa zato što neko ima novac za rat, a taj novac dolazi od energenata. To je pitanje morala. Treba biti na pravoj strani istorije, na pravoj strani morala. Ja to jesam, vlada to jeste“, rekao je Plenković i dodao

„A, da li je to čovek kojeg ste spomenili u pitanju, neka se zapita“.

Za Milanovića je rekao da je čovek koji „ili ne zna ništa ili je ljubomoran, ili govori bez ikakvih argumenata, ili da bi zasenio neki skup.“

