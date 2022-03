Plenković: Milanović nije nadležan za prelete

MADRID/ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se nalazi u poseti Madridu, poručio je vrhovnom komandantu Oružanih snaga i predsedniku Zoranu Milanoviću da „uopšte nije nadležan za to što se tiče odlučivanja ko će, kada i kako leteti u hrvatskom vazdušnom prostoru“.

Komentarišući izjave i Milanovićevu naredbu da se preleti borbenih aviona nad Hrvatskom odmah zaustave, Plenković je rekao da s obzirom na program posete u Španiji nije upućen u to šta je rekao šef države.

„Ali otprilike shvatam iz ovog kratkog uvida o čemu se radi. Prvo i osnovno, on uopšte nije nadležan za to što se tiče odlučivanja ko će, kada i kako leteti u hrvatskom vazdušnom prostoru. Za to su nadležna ministarstva i Vlada Republike Hrvatske. To je prva i osnovna stvar koju bih uputio hrvatskoj javnosti kao poruku o ovoj situaciji“, rekao je Plenković.

Istakao je da za razliku od Milanovića, za kojeg, kako kaže, zapravo ne zna šta radi u ovoj situaciji u kojoj se nalazi i Hrvatska i Evropa, u smislu svojih ovlašćenja, da se bavi međunarodnim kontaktima,.

„Ne znam koji je on to kontakt obavio proteklih dana koji je relevantan za bezbednost Hrvatske. Za razliku od njega, mi smo razgovarali sa svim našim partnerima u Evropskoj uniji, razgovarali smo s glavinom sekretarom NATO-a, razgovarali smo s državnim sekretarom SAD, danas sam ovde s premijerom Sančezom, a razgovarao sam i s Makronom u Versaju“, rekao je Plenković, prenela je zagrebačka N1 tv.

Važno je, kaže, da se sve operacije koje se tiču vojnih vežbi sa saveznicima odvijaju prema planu koji je usvojila vlada, koju je u proceduri prihvatio i odobrio predsednik države.

„Što se tiče letova francuskih Rafala s MiG-ovima, mislim da je dobro da su oni poslali poruku snažne solidarnosti i partnerstva s Hrvatskom, nakon što je na glavni grad pao dron. I pokazali na taj način da su uz nas. Ne vidim kakav je efekt preleta na području između Jabuke i Palagruže, to bi sigurno ohrabrilo naše građane, da vide da su ili Rafali ili F16 u tom području i da lete iznad mora po Jadranu“, naveo je Plenković.

Za tvrdnje da je njegovo jučerašnje obraćanje medijima povezano s preletom aviona naziva pogrešnim.

„Milanović je to lansirao i to je pogrešna teza. Išao sam na preš-konferenciju nakon koalicije zbog Stoltenbergove pogrešne informacije, to je bio razlog“, rekao je premijer i dodao da insinuacije da neko pije konjak na nosaču pokazuju, kako je naveo, „gde smo mentalno mi, a gđe je on (Milanović)“.

Milanović se, kaže Plenković, valjda vodi vlastitim praksama i dodao da lično niti pije niti puši.

(Tanjug)

