Plenković najavio niz odluka vezano za obnovu zemljotresom pogođenog područja

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će na današnjoj sednici vlada doneti niz odluka vezanih za troškove ljudi koji su još uvek u privremenom smeštaju nakon zemljotresa pre više od dve godine i ponovio da se očekuje „dinamiziranje procesa obnove“.

Premijer na otvorenom delu sednice vlade, ponovio podatke Državnog zavoda za statistiku prema kojima je rast u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio četiri posto u odnosu na godinu ranije.

“Podaci su objavljeni za 18 zemalja EU-a, samo Irska, Rumunija i Kipar imaju veću stopu rasta od Hrvatske. Ovo je jasan pokazatelj da je u godini kriza, Hrvatska uspela da ostvari jako dobar rast“, rekao je Plenković.

Na to su, kazao je, uticali povećanje izvoza, rast investicija, sve intenzivnije korišćenje sredstava iz NPOO-a, te da je potrošnja domaćinstava i dalje pozitivna…

„Na to su uticale i mere vlade koje su ublažile inflatorne pritiske, a to je delovalo na kupovnu moć naših sugrađana. BDP je porastao za 3.9 posto i to je među četiri najvše stope raste u EU-u. Ukupna stopa rasta je procenjena na 6.3 posto, to je dvostruko više od proseka EU”, rekao je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

