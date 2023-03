Plenković o četvrtom paketu mera podrške građanima

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je javnosti danas četvrti paket mera pomoći građanima, koji će na snagu stupiti 1. aprila.

Paket pomoći sastoji se, kazao je Plenković, od tri temeljna cilja – ublažavanje rasta cena energije, zaštita od inflacije i posebnih podrški i podsticaja.

„Najvažnije je da ćemo nastaviti s regulisanjem cene gasa na godišnjem nivou, s te strane naši građani mogu biti mirni. Plaćaće priuštivu cenu gasa, upravo onakvu kakvu smo regulisali u proteklom razdoblju. Kada je reč o struji, idemo s regulisanjem na šest meseci, od 1. aprila do 30. septembra, i to po istim uslovima kao što je do sada, s time da se količina potrošnje računa od 0 s 1. aprilom“, rekao je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

Istakao je da će vlada nastaviti da subvencionisaniše cene naftnihh derivata.

Podrška najugroženijama biće isplaćena u iznosu 1,7 milijardi evra.

Plenković je otkrio samo iznose jednokratne pomoći za primaoce dečjih dodatka.

„Radi se o 128.000 porodica i 230.000 dece. Za jedno dete iznosi 45, za dvoje 70, za troje 100, za četvero 130, a za petero i više dece 160 evra“, rekao je Plenković.

Dodao je da je ukupna vrednost ove mere devet miliona evra.

Premjer je rekao da će cena struje biti ograničena u narednih šest meseci, a cena gasa na godinu dana.

Detalje programa Plenković će, kazao je, predstaviti naknadno.

