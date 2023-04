Pobunjenci ubili najmanje 42 osobe na istoku Konga

Pobunjenci na istoku Konga ubili su najmanje 42 osobe, objavila je danas jedna organizacija civilnog društva navodeći da su na meti sinoćnjeg napada naoružane grupe CODECO bila tri grada u oblasti Đugua.

U saopštenju se navodi da su pobunjenici spalili nekoliko kuća i ranili nekoliko osoba kojima još uvek nije pružena prva pomoć.

Vojska je juče lokalnim medijima potvrdila da je došlo do napada i da traga za počiniocima.

Grupu Kooperacija za razvoja Konga (Cooperative for the Development of Congo) CODECO čine farmeri iz plemena Lendu, koji su već dugo u sukobu sa stočarima iz plemena Hema. U sukobima dva plemena od 1999. do 2007. poginulo je oko 50.000 ljudi.

U decembru su Ujedinjene nacije saopštile da pobunjenička grupa CODECO širi oblasti pod svojom kontrolom, napada civile i pripadnike vojske Konga i oporezuje zajednice u oblastima koje drži.

Ubistva se dogodila u jeku porasta nasilja na istoku Konga, gde sukob tinja decenijama.

U regionu ima više od 120 naoružanih grupa, od kojih se većina bori za zemljište i kontrolu rudnika, a neke pokušavaju da zaštite svoje zajednice.

(Beta)

