Počelo je: Zabrana koja bi Ameriku mogla da gurne u informativni rat

Vodeće onlajn platforme u SAD „Fejsbuk“, „Epl“, „Jutjub“ i „Spotifaj“ donele su zajedničku odluku da zabrane desničarski kanal „Info vors“, koji vodi kontroverzni novinar Aleks Džouns, pod opravdanjem da on širi „govor mržnje“.

Zamenik urednika „Info vorsa“ Pol Džozef Votson objavio je na Tviteru da je „Fejsbuk“ trajno zabranio stranicu ovog kanala zbog nedokazanog govora mržnje, a potez je opisao kao „jeziv presedan za slobodu govora“.

„Fejsbuk“ je potvrdio da je zabranio „Info vors“, navodeći da su četiri stranice ovog informativnog kanala „u više navrata kršile standarde Fejsbuka“. „Epl“ je takođe naveo da „ne toleriše govor mržnje“ i da i dalje predstavlja „širok spektar pogleda“, sve dok su ljudi u stanju da poštuju razlike u mišljenjima.

„Jutjub“ se ubrzo oglasio saopštenjem u kojem se navodi da je nalog Aleksa Džounsa „ukinut zbog kršenja pravila Jutjuba“. „Spotifaj“ navodi da je uklonio sve Džounsove podkaste zbog sadržaja koji sadrži „mržnju“.

Ova odluka je izazvala žestoku raspravu na Tviteru, gde su neki branili zabranu, dok su drugi tvrdili da je reč o kršenju slobode govora.

Tviterašica Emilija oduševljena je odlukom.

Apple removing Alex Jones & Infowars isn’t some terrible form of censorship against conservatives.

He’s said Sandy Hook wasn’t real.

He’s suing parents from the school.

He said the Holocaust wasn’t real.

He’s not just a conservative.

He’s a conspiracy theorist who hurts people.

