Podignut Optužni predlog protiv nasilnika nad momkom sa majicom Crvene zvezde

PODGORICA – Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu protiv pet osoba, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje u sticanju sa krivičnim delom teška telesna povreda na štetu četiri lica.

Reč je o grupi koja je napala mladića R. D. zbog toga što je na sebi imao majicu sa logom fudbalskog kluba „Crvena zvezda.

Okriveljeni su L.R., M.V., A.G., O.K. i P.B., a oštećeni D.R., M.P., V.B. i L.M.

Kako prenosi portal podgoričkog Dana, okrivljenima se stavlja na teret nasilničko ponašanje i teška telesna povreda naneta na štetu R.D.

Kritični događaj se odigrao u igraonici „PC Gamer“ 5. marta ove godine, kada je oštećeni R.D., kako je opisano u optužnom aktu, skinuo duksericu i ostao u majici navijača kluba „Crvena zvezda“, nakon čega mu je prišao V.M. i pitao ga da li je to majica Crvene zvezde i kada mu je ovaj potvrdno odgovorio on je povišenim tonom tražio da je skine a kada je oštećeni to odbio, zadao mu je udarac u predelu vilice.

Nakon toga ga je i više puta udarao pesnicom u predelu glave, nasilju nad R.D. su se priključili i okrivljeni R.L. i K.O., a onda ga je V.M. udario palicom u predelu temena.

Oštećeni je od tog udarca pao na parkirano vozilo, nakon što su ga izgurali iz igraonice, a zatim na asfalt kada su mu prišli svi okrivljeni, bez mogućnosti da se odbrani, zadajući mu pri tom udarce rukama i nogama u predelu tela.

Za vreme napada na oštećenog R.D. dok je bio na asfaltu pocepana mu je majica Crvene zvezde, a napadnuti su i oštećeni P.M., V.B., L.M.

