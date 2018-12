Podrška Dragičeviću iz Federacije BiH

BANJALUKA – Jutrošnje privođenje Davora Dragičevića, oca tragično stradalog Davida, zbog odbijanja da primi poziv za saslušanje zbog narušavanja bezbednosti, izazvalo je proteste građana koji su se na Trgu Krajina u Banjaluci sukobili sa policijom, a među njima ima i povređenih.

Nekoliko osoba je povređeno, od kojih je jedan policajac, nekoliko privedeno, među kojima su i neki opozicioni lideri i poslanici.

Davidova majka Suzana Radanović, bivša supruga Davora Dragičevića, koja je ranije danas takođe bila privođena, puštena je i pridružila se građanima na Tgu Krajina.

Prethodno je prisustvovala pretresu porodične kuće.

Uprkos pozivima policije preko megafona građanima da se raziđu, oni su to odbili pa je u jednom trenutku došlo do naguravanja.

Banjalučki mediji prenose da među demonstrantima ima i dece.

Policija je napravila dupli kordon ispred okupljenih. Građani čuče i sede na platou, ispred policajaca.

Protest podrške Davoru Dragičeviću najavljen je večeras u 19 u Sarajevu.

Iz Sarajeva se ovim povodom oglasio BiH Blok, koji je u svom saopštenju poručio da je „građanska dužnost i obaveza biti uz Davora Dragičevića i ostale uhapšene u Banjaluci“.

„Solidarnost je ono što nam je danas najpotrebnije, pre svega solidarnost sa Suzanom i Davorom Dragičevićem, roditeljima ubijenog Davida, koji su uhapšeni jer su tražili pravdu za svoje dete“, stoji u saopštenju.

Naveli su da se na njima danas prelamaju sva zla lošeg, višedecenijskog antigrađanskog vladanja.

„To što se dešava njima, ako prođe nekažnjeno, sutra se može desiti svakome od nas. Građanska je dužnost i obaveza biti danas uz njih, ali za to je potrebna i građanska hrabrost, spremnost da svako žrtvuje deo vlastitog komfora za rešenje problema koji je postao problem svih nas. To se radi na način danas uhapšenih opozicionara: Draška Stanivukovića, Borislava Borenovića, Adama Šukala, te privedenog Vojina Mijatovića. To se radi na način danas uhapšenih novinara, koji su odbili da ćute o represiji sistema i policijskoj brutalnosti“, stoji u saopštenju BiH Bloka.

(Tanjug)