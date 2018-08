Podrška Rusije Saudijskoj Arabiji u sporu s Kanadom

MOSKVA – Rusija je danas izrazila podršku Saudijskoj Arabiji u njenom pogoršavajućem sporu sa Kanadom, poručivši Otavi da je neprihvatljivo pridikovati toj kraljevini o ljudskim pravima.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjavila je da bi ljudska prava trebalo promovisati s poštovanjem prema specifičnim nacionalnim običajima i tradiciji, prenosi Rojters.

„Uvek smo govorili da je politizovanje pitanja ljudskih prava neprihvatljivo. U ovoj situaciji je, verovatno, potreban konstruktivan savet i pomoć, a ne kritike „moralno superiornih““, istakla je Zaharova.

Egipat je juče saopštio da podržava Saudijsku Arabiju u političkom sporu sa Kanadom i da je solidaran sa arapskom kraljevinom protiv stranog uplitanja u njena unutrašnja pitanja.

Saudijska Arabija povukla je svog ambasadora u Otavi, proterala kanadskog ambasadora i ograničila trgovinske veze zbog toga što je Kanada tražila hitno oslobađanje zatvorenih aktivista za prava žena.

Rijad je tim povodom optužio Otavu za uplitanje u unutrašnje stvari zemlje, a danas je poručio da nema prostora za posredovanje u eskalirajućem diplomatskom sporu sa Kanadom, istakavši da Otava zna šta treba da radi kako bi „ispravila svoju veliku grešku“.

Američki Stejt department apelovao je juče na Kanadu i Saudijsku Arabiju da reše spor koji je izbio nakon što je Otava izrazila zabrinutost zbog zatvaranja aktivista u Saudijskoj Arabiji.

Kako je preneo Rojters, obe strane treba diplomatski da reše spor, a portparolka Stejt departmenta Heder Nojert je poručila: Mi to ne možemo da uradimo umesto njih, one to moraju da reše same.

(Tanjug)