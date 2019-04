Poicija se povukla, u krstionici u toku je jutarnja služba

PODGORICA – Policija, koja je rano jutros pokušala da opkoli ostrvo na kojem se nalazi krstionica „Suza Njegoševa“ u vlasništvu mitropolije crnogorko-primorske, čije rušenje je najavljeno za danas, povukla se nešto posle sedam sati zbog velikog broja ljudi, javila je Televizija Crne Gore.

Oni su se povukli na poziv sveštenika Manastira Miholjska prevlaka, a na fejsbuk profilu tog manastira objavljeno je da e ostrvo na kojem se nalazi krstionica policija opkolila sa kopna i sa mora.

Policija je u velikom broju počela da stiže na ostrvo i da opkoljava krstionicu u ranim jutarnjim satima, a njeno rušenje najavljeno je za 9.

Tokom noci zvonila su i manastirska zvona koja su pozivala vjernike na otpor molitvom, a služeno je svenoćnjo bdenje.

A u 9 sati je počela jutarnja liturgija kojoj prisustvuje nezapamceno veliki broj vernika, medu kojima su poslanik DF-a Milun Zogovic, predsednik Prave Crne Gore Marko Milacic, potpredsednik Opštine Herceg Novi Miloš Konjevic, predsednica SO Kotor Dragica Perovic, odbornici tivatske, kotorske, hercegnovske i budvanske opštine.

Sekretar odbora za izgradnju manastira Prevlake otac Miajlo Backović pozvao je ranije danas policajce da se povuku, pođu kućama i zagrlile svoju decu, kako bi bili ponosni na očeve koji nisu napravili bezumlje i poslušali naređenje da ruše svetinju

Sveštenstvo, ipak, očekuje da će se u zakzano vreme pojaviti građevinski inspektor Dragan Zejak, koji će, verovatno, konstatovati da nema uslova da se izvrši naredba o rušenju krstionice.

Backović je, u izjavi za portal IN4S, osudio, kako je rekao, „policijski desant“ na krstionicu.

Prema njegovim rečima, jake policijske snage su još uvek prisutne u blizini krstionice.

On je naveo da je razgovarao sa načelnicima policije Tivat i Herceg Novi, koji su ga pitali na koji kompromis je spreman, na šta im je on odgovorio da je spreman samo na to da se krstionica ne ruši i da resorni ministar usliši molitve naroda da krstionica ostane tu gde jeste.

Backović je, takođe, podsetio i na reči premijera Duška Markovića, koji je pre nekoliko dana kazao da će se graditi tamo gde narod želi da se gradi, i isto tako da se neće graditi, tamo gde to narod ne želi.

Inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma najavila je za danas rušenje krstionice „Suze Njegoševe“ na Prevlaci.

Rešenje o rušenju potpisao je urbanistički građevinski inspektor Dragan Zejak.

Krstionica se nalazi se u samom moru i predstavlja obnavljanje stare izgrađene pri više od 11 vekova.

U manastiru Miholjska prevlaka svakodnevno se vrše krštenja i sve je više onih koji u letnom periodu žele da se krste pogružavanjem u more. Zbog toga je i odlučeno da Krstionica bude obnovljena i postavljena na vodi.

Neposredno ispod ostataka manastira nalazila se manastirska stara ponta koja je ojačana, a na njoj podignuta mala crkva – Krstionica, izgrađena u skladu sa arhitekturom 9. veka i, posvećena je Svetom Lovćenskom tajnovidcu – Petru Drugom Petroviću Njegošu.

Poziv vlastima da preispitaju odluku o rušenju krstionice uputili su i tivatski odbori Nove srpske demokratije i Demokratske Crne Gore.

Rešenje o rušenju doneto 14. decembra ove godine.

