Pojavili se prvi snimci, ribari pronašli ostatke aviona u Javanskom moru (video)

Avion kompanije Srividžava Er sa više od 60 putnika nestao je sa radara nekoliko minuta posle poletanja iz Džakarte, a kako javljaju svetski mediji, u Javanskom moru pronađeni su ostaci za koje se pretpostavlja da su delovi tog aviona.

BREAKING Plane debris pulled from the sea after Boeing 737 vanishes from radar #SJ182 https://t.co/OvZ28kfd7q pic.twitter.com/3Y80NyqIHf

Kako javlja Tas s pozivajući se na portal Detik, predstavnici lokalnih vlasti naveli su da je informacija o padu aviona primljena u 14.30 sati po lokalnom vremenu, i da je u toku potraga za preživelima.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5

