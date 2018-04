Pokolj u Torontu otkriva najmonstruozniju internet grupu na svetu (video)

Nekoliko minuta pre nego što je kombijem ubio 10, a povredio nekoliko desetina prolaznika u Torontu, Alek Minasijan je objavio neobičan post na Fejsbuku, saopštile su kanadske vlasti.

A look at Yonge Street – still surreal to see such a busy area of our city basically deserted of vehicular and pedestrian traffic. #TorontoAttack pic.twitter.com/mdaagbt9Uu

— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 24, 2018