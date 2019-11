Pokušaj ubistva zbog partije šaha, ukrao mu figuru

SARAJEVO – Crnogorska policija uhapsila je Eska E. (56) iz Osmanbegovog Sela, kod Bijelog Polja, zbog sumnje da je pokušao da ubije komšiju Huseina S. (70) nakon što ga je optužio da mu je tokom partije šaha ukrao figuru.

Policija je u saopštenju navela da je Esko E. u sredu oko 15 sati ispalio jedan hitac iz pištolja nepoznate marke u pravcu Huseina S. i pogodio ga u levu ruku, nanevši mu teške telesne povrede, kao i da se nakon toga uputio u nepoznatom pravcu.

Pripadnici policije su ubrzo locirali i uhapsili Eska E, koji je na saslušanju rekao da nije imao nameru da ubije, već je, ljut zbog svađe koju su prethodno imali, samo želeo da zaplaši Huseina S, prenosi list „Dan“.

Žrtva je ispričala da je sve počelo iz jedne potpuno bezazlene situacije.

„U utorak smo sedeli u seoskoj prodavnici i igrali šah, što smo to često činili. Dok smo razmenjivali fugure, u situaciji kad je trebalo da ga matiram, on me je optužio da sam mu ukrao topa. Tu smo se sporečkali, ali su nas nekako razdvojili i otišli smo svako na svoju stranu“, rekao je Husein S.

Prema njegovim riječima, dan kasnije, dok je bio u blizini porodične kuće, seoskim putem je traktorom naišao Esko E.

„Ođednom se zaustavio i sišao sa traktora. Izvadio je pištolj i sa desetak metara razdaljine pucao u mom pravcu. Instinktivno sam se pomerio i zrno je prošlo iznad šake kroz ruku“, ispričao je Husein S.

On je odmah prevezen u bolnicu, gđe mu je ukazana pomoć, nakon čega je upućen na kućno lečenje.

(Tanjug)