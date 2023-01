Policija upozorila na moguće prevare lažnim evrima

ZAGREB – Sa uvođenjem evra kao službene valute u Hrvatskoj su se pojavile lažne novčanice, upozorila je danas policija, koja je, kako kažu, poslednjih dana primila više dojava da postoje pokušaji da se u opticaj ubace i novčanice koje se koriste kao filmski rekviziti.

Iz brodsko-posavske policije navode više slučajeva kada su prevaranti kao sredstvo plaćanja koristili filmske rekvizite novčanica u evrima, na kojima je ispisano: “Souvenir production”, odnosno “This is not legal it is to be used for motion props”.

Tako je novogradiškoj policiji juče dojavljeno da je nepoznata osoba za plaćanje prodajnih artikala u prodavnici na području Opštine Nova Kapela koristila filmski rekvizit od 10 evra.

Također, krajem prošle godine, na području Slavonskog Broda zabeležen je i slučaj kada je nepoznati prevarant filmskim rekvizitom, a ne pravom novčanicom od 50 evra, platio usluge taksija.

Policija je pozvala građane da budu oprezni i da prijave svaku sumnju u falsifikat novčanica.

“Građani budite oprezni i svaku evro novčanicu dobro pogledajte, jer pojedinci koriste vreme prilagođavanja i nastoje da iskoriste priliku i ‘ubace’ lažnjak”, poručuju iz policije, prenela je Hina.

Građani su pozvani i da svaku sumnju u originalnost novčanica prijave policiji.

(Tanjug)

