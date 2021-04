Poljska će možda otvoriti značajan deo ekonomije krajem maja

VARŠAVA – Poljska će možda moći da otvori značajan deo ekonomije krajem maja ili početkom juna, u zavisnosti od napretka vakcinacije protiv kovid-19, izjavio je danas poljski premijer Mateuš Moravjecki.

Poljska je prošle sedmice pooštrila ograničenja, tako da su hoteli, bioskopi, frizerski saloni i mnoge prodavnice zatvorene, preneo je Rojters.

„Približavamo se prekretnici“, rekao je Moravjecki na konferenciji za novinare.

To bi u narednim nedeljama moglo dovesti do situacije u kojoj će na prelazu između maja i juna biti moguće „odmrznuti“ značajan deo ekonomije, istakao je on.

Moravjecki je, takođe, naveo da bi od 10. maja svi stariji od 18 godina mogli da se registruju za vakcinaciju.

Do sada je gotovo 2,3 miliona ljudi u zemlji od 38 miliona stanovnika u potpunosti vakcinisano protiv kovid-19.

(Tanjug)

