Poljski predsednik: Ukrajina mora da dobije avione koji mogu da se nose sa ruskim

Predsednik Poljske Andžej Duda istakao je danas da Ukrajina mora da dobije avione koji će biti u stanju da se nose sa ruskim vojnim vazduhoplovstvom i da je njegova zemlja spremna da pored 14 aviona sovjetske proizvodnje MIG 29 koje je već izdvojila, kada joj počnu da stižu avioni naručeni u Južnoj Koreji i SAD, postepeno šalje i svoje preostale MIG-ove.

„Ukrajina mora da ima vazduhoplovstvo koje će biti u stanju da ratuje sa ruskim vazduhoplovstvom, koje će biti u stanju da mu se suprotstavi. Dokle god smo u stanju da to ostvarimo pomoću aviona MIG 29 dobro je pošto ukrajinski piloti umeju njima da upravljaju. Ali i nama su avioni MIG 29 na izmaku, ostali su nam oni koje koristimo za patroliranje u NATO“, kazao je Duda u intervjuu Poljskom radiju.

On je rekao da avione MIG 29 koji su, kako je priznao na šta su upozorili i ukrajinski zvaničnici, zastareli po standardima NATO, njegova zemlja neće poslati Ukrajini sve dok poljsko vojno vazduhoplovstvo ne dobije 48 aviona FA 50 iz Južne Koreje.

„Američki avioni F-16, to je veoma komplikovano pitanje. Mi ih imamo malo. Pre svega ćemo lobirati da Ukrajina izravna snage, da one zemlje NATO koje mogu, šalju avione. Za to je potrebno obučiti ukrajinske pilote a to zahteva vreme. To kada će ih poslati je odluka pojedinih država“, rekao je Duda, navodeći da Ukrajina ne može da računa na F-16 iz Poljske koje traži.

Poljski predsednik naglasio je da je za to da se avioni F-16 pošalju Ukrajini potrebno, takodje, odobrenje SAD.

„Na samitu NATO u Viljnusu u junu nastojaćemo da ubedimo saveznike da ne sme da se prekida pomoć, da se ne pojavi negativni efekt koji može da se nazove umorom od rata. Dosta je tog rata, prestanimo da pomažemo, možda će se rat završiti. Ako prestanemo da pomažemo taj rat završiće pobedom Rusije a to svet ne sme da dopusti“, rekao je Duda.

Poljski predsednik priznao je da drugačije na rat gledaju Poljaci a drugačije žitelji zapadnih zemalja i da zato zvanična Varšava mora stalno da upozorava da ruska agresija ugrožava stabilnost cele Evrope i da rat mora da završi onako kako želi Ukrajina, dakle vraćanjem svih teritorija koje su okupirane

ili i anektirane pre 2014.

Duda je rekao je da je tokom jučerašnje posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Varšavi zacrtana mapa puta vojne pomoći Poljske Ukrajini.

Potpisano je i pismo o namerama da Ukrajina kupi od Poljske 150 borbenih vozila rosomak, za koje odobrenje treba da da i Finska pošto su po njenoj licenci, a isporuku će platiti SAD i Evropska unija.

(Beta)

