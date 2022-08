Porfirije: Temeljni ugovor bio potreban i državi CG i SPC

PODGORICA – Patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas da je Temeljni ugovor nešto što je bilo potrebno i državi Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) u Crnoj Gori.

Porfirije je, nakon potpisivanja Temeljnog ugovora u Podgorici, rekao da se podrazumeva da SPC u bilo kojoj državi da se nalazi i da ima crkvenu jurisdikciju poštuje ustav svake države i zakone svake države.

„Otuda mislim da je veoma važno da i Vi poštujući Ustav i zakone države Crne Gore, a i mi poštujući Ustav i zakone Crne Gore nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere niti smo imali ambicije da postignemo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice. Ali, naravno, logično je i normalno da nam nije bilo drago da prihvatimo i bilo šta manje od toga“, istakao je patrijarh Porfirije.

Dodao je da se SPC, ako postoje problemi kada je reč o drugim verskim zajednicama, uvek rame uz rame bori za prava te verske zajednice, da budu u istoj meri ispoštovana kao i prava koja očekuje za sebe.

Patrijarh Porfirije je izrazio zahvalnost premijeru Dritanu Abazoviću na svim naporima koje je uložio zajedno sa svojim saradnicima da bude potpisan Temeljni ugovor države Crne Gore i SPC.

Porfirije je pozdravio sve građane Crne Gore, ističući da „toliko toga zajedničkog kroz vekove imamo da je zaista luksuz da trošimo vreme na ono što nas razlikuje i da potenciramo i povećavamo razlike“.

Prema njegovim rečima, vekovi su pokazali da smo jedni drugima potrebni, da jedni bez drugih ne možemo, a da sve možemo onda kada smo zajedno i kada u našim srcima ima mesta i za onoga drugog.

„Zahvalan sam Vama što ste imali pre svega ljudskog osećanja za činjenicu da smo upućeni jedni na druge, da smo jedni drugima potrebni, zahvalan sam i onima koji su od 2012. godine dodali jedan kamičak u mozaik puta koji nas je doveo do ovog trenutka. Zahvalan sam i onima koji se nisu slagali da dođemo do ovog momenta, i oni su na svoj način, možda i nesvesno, doprineli da mi razumemo koliko je važno da se međusobno razumemo, da još bolje razumemo koliko je važno da se borimo jedni za druge, koliko smo jedni drugima potrebni i koliko kada smo zajedno možemo da pravimo ogromne korake i to u kratkom vremenu“, rekao je patrijarh.

Porfirije je izrazio „molitveno osećanje ljubavi i zahvalnosti“ u odnosu na blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je, kako je rekao, bez obzira što je nailazio na razne prepreke učinio mnogo više nego svi drugi iz Crkve zajedno da se dođe do ovog trenutka.

„Siguran sam da se on i danas sa nama raduje na nebu i da su njegove molitve doprinele da mi jednostavno i brzo, otkada ste Vi na ovom mestu, pa i ja na svom, dođemo do ovog epiloga“, rekao je Porfirije obraćajući se Abazoviću.

Patrijarh je zahvalio Abazoviću i njegovim saradnicima na trudu i na odlučnosti, ali i građanima Crne Gore.

„Verujem da se i oni svi raduju, bez obzira u kojoj meri će to neko pokazati ili ne“, rekao je patrijarh Porfirije.

(Tanjug)

