Portparol EU: Putin na putu da počini genocid

”To je potpuno besmisleno, jer je on taj koji ga (genocid) čini ili je na putu da ga napravi. On govori o oslobađanu Ukrajine od nacizma, ali on se ponaša kao nacista”, ocenio je Stano.

Portparol EU je na rednovnoj konferenciji za novinare u Briselu rekao i da niko ne zna Putnov konačni cilj, jer ga on, kako kaže Stano, nikada zvanicno nije saopštio.

Evropska unija poziva partnere i susede da se usklade sa sankcijama protiv Rusije

Portparol Evropske unije Petr Stano pozvao je „susede, partnere i saveznike“ EU, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana, da se usklade sa evropskim ili uvedu svoje restriktivne mere kao odgovor na vojnu intervenciju Rusije u Ukrajini i ocenio da se time podržava Ukrajina, ali i brane sloboda, međunarodno pravo i demokratija.

On je na konferenciji za novinare naveo da se poslednji paket sankcija protiv Rusije, oko kojeg se su sinoć usaglasili lideri EU, „još usvaja“ u EU institucijama, nakon čega će zemlje biti pozvane da se usklade.

(Tanjug)

