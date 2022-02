Portparol Pentagona: Američki vojnici neće ratovati na tlu Ukrajine

„Predsednik je stavio do znanja da u slučaju još jedne invazije ruskih snaga na Ukrajinu, američke snage neće biti angažovane na terenu, u borbama u Ukrajini. To je veoma jasno stavio do znanja. Međutim, istovremeno je bio jasan da imamo obavezu prema našim NATO saveznicima, da bi osigurali da podržavamo Član 5. Zbog toga razmatramo niz opcija da pomognemo jačanju Alijanse na njenoj istočnoj granici“, rekao je Kirbi za Glas Amerike.

Time se, kako je ustvrdio, dokazuje posvećenost američkih obaveza unutar NATO-a.

AP Photo/ Andrew Harnik

(Tanjug)

