Portugal: Socijalistička stranka osvojila većinu glasova

LISABON – Portugalska Socijalistička partija osvojila je većinu glasova na opštim izborima održanim danas, zahvaljujući čemu će ostati i naredne četiri godine na vlasti, pokazali su preliminarni rezultati.

Prema rezultatima, oni su osvojili između 36 do 40 odsto glasova, međutim mogli bi da imaju manji broj poslanika nego ranije, zbog čega je moguće da će formirati koaliciju sa nekom od stranaka, prenosi AP.

Nakon prethodnih izbora, oni su formirali koaliciju sa Portugalskom komunisttičkom strankom i radikalnim Levičarskim Blokom.

Na izborima je glavna opoziciona stranka, centralno-desničarska Socijaldemokratska partija osvojila između 24 i 28 odsto glasova, Levičarski Blok od 9 do 12 odsto, Porzugalska komunistička stranka od pet do sedam odsto, a Hrišćansko-demokratska stranka od 2,4 do pet odsto glasova.

Lider Socijalista i aktuelni premijer Antonio Košta kada je stupio na dužnost pre četiri godine obećao je da će ukinuti mere štednje uvedene tokom evropske finansijske krize, a sada je njegova vlada spremna da iskoristi dobitke ekonomskog oporavka u poslednjih godina.

Kako se navodi, nova vlada će morati da se suoči sa brojnim izazovima, poput izlaska velike Britanije iz EU, budući da je ta zemlja glavno izvozno tržište Portugala.

Agencija Rojters prenosi da su se pristalice Socijalista okupile ispred sedišta gde slave izborne rezultate.

„Ovo je velika pobeda za stranku. Stranka će obezbediti stabilnu četvorogodišnju vladu“, rekao je generalni sekretar stranke.

(Tanjug)