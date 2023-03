Poruke Milana Kneževića u Budvi i reagovanje DPS

PODGORICA – Poruke koje je na konvenciji u Budvi uoči predsedničkih izbora u Crnoj Gori uputio predsednik DNP i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević izazvale su reagovanje poslanika DPS Miloša Nikolića koji je ga je nazvao „presuđenim teroristom i osvedočenim izdajnikom“, „humoristom u pokušaju“, koji se, kako navodi, “ponosi svojim sluganstvom velikosrpskim interesima u Crnoj Gori“.

Knežević je, naime, rekao da je aktuelni predsednik i pretendent na još jedan mandat šefa države Milo Đukanović bio predvodnik politike podela prethodnih decenija, dok su, kako je rekao, građani grcali u problemima i siromaštvu.

„Ispričaću vam jednu priču o čoveku koji se pojavio 1988.. godine u tatinom džemperu, đedovim cipelama, prslukom od komšije sa 50 dinara u džepu i pred radnicima ‘Radoja Dakića’ koji su pitali – do kada će primati 1.500 maraka – obećao im da ništa više neće biti isto za 4 godine. I ništa nije bilo isto. Radnici ‘Radoja Dakića’ primali su marku i po, a on je džemper zamenio sa Versace košuljama. Postao je tih 90-ih ultra Srbin pozivajući nas da jurišamo na Dubrovnik i da ga srušimo kako bi napravili stariji i lepši. Da uhvatimo Stipa Mesića da ga obrijemo i da dokažemo da mu je na bradi šahovnica kako više nijedan Srbin i Crnogorac ne bi igrali šah“, kazao je Knežević.

U međuvremenu, dodao je Knežević, dok su se oni bogatili, mi smo kupovali hleb na po nedelju dana i čuvali ga u frižideru oni su mesili kvas od kokaina i švercovanih cigareta.

U podsećanju na te godine, Knežević je rekao da je, dok je narod goreo, cela vlada pevala „šibice moja hoću da te kresnem“.

Rekao je i da je Đukanović bolje branio Kosovo i Metohiju 90-ih od generala Pavkovića i Veselina Lazarevića ali samo na rečima, da je od „ekstra Srbina“ posle 2000.-tih postao „ultra Rus“.

„Bolje je poznavao Moskvu od Rastoka, više je gledao Putina nego (suprugu) Lidiju a (tadašnji šef diplomatije CG) Milan Roćen je počeo da pušta brkove da izgleda kao Taras Buljba“, kazao je Knežević.

Đukanović je, kaže, Crnu Goru stvorio od ruskih para, a onda je odlučio da sve one koji su glasali za zajedničku državu stigmatizuje pa Srbin ni Srpkinja nisu mogli da budu ni čistači ni čistačice u sportskom centru a kamoli da budu u vladi.

„Sada kad čujem neke njegove protivkandidate i protivkandidate Andrije Mandića gde ga nazivaju gospodin kandidat, moram da kažem – on je lopov i mafijaš i zove se Milo Đukanović. Nezvanična himna Crne Gore nije ‘Onamo namo’, nego ‘Milo lopove’ – a 2020. godine dominantno zahvaljujući Andriji Mandiću i DF-u smo ga srušili a sada ćemo da ga zgazimo“, izričit je Knežević.

Smatra da je u Đukanovićevim predizbornim spotovima trebalo prikazati ulične likvidacije kada je više od 60 ljudi stradalo u mafijaškim obračunima za vreme njegove vladavine.

„Procentualno to je više poginulih Srba i Crnogoraca nego poginulih danas u Bahmutu….“, naveo je Knežević i dodao: „Sa jedne strane je kandidat lopova i mafije i zove se Milo Đukanović. Na drugoj strani su kandidati ambasada, a na trećoj jedini narodni, ljudski, pobednički kandidat a to je Andrija Mandić i zato on mora biti predsednik Crne Gore“, naveo je Knežević.

Građane je pozvao da ne slušaju nikoga ko unosi crkve sumnje i podsetio na protekle godine kada su se, kako je kazao, kao 2015. „tukli sa hordama Đukanovićevih parapolicijskih snaga“.

„Ležali smo pod istim šatorima, jeli smo iste buđave sendviče. Zajedno smo dobijali reumu, upalu prostate, šećer i pritisak. Tukli smo se sa njim beskompromisno po tužilaštvima i sudovima. Nismo se odrekli ni trobojke ni SPC ni Kosova i Metohije. Nismo se odrekli ničega na čemu je počivala Crna Gora“, naveo je Knežević i poručio da Crna Gora mora dase pomiri, da joj je najblizi grad Beograd i da će tako biti i ubuduće.

„Ima u našoj brojci 3 simbolika koja objedinjuje Crnu Goru. Simbol Svetog Trojstva, simbol naše SPC, simbol duhovnosti koja je stvarala i čuvala Crnu Goru. U ime tog simbola, u ime broja 3, u ime istine DF-a koju smo pronosili godinama, pozovimo čitavu Crnu Goru da se ujedini, pomiri oko Andrije Mandića i da 19. marta Đukanovića pošaljemo ne u prošlost, nego u Spuž, pa onda u prošlost“, zaključio je Knežević.

Reagujući na obraćanje Kneževića u Budvi sinoć se oglasio poslanik DPS Miloš Nikolić porukom da je „presuđeni terorista i osvedočeni izdajnik Crne Gore Milan Knežević, pokušao da svojim neuravnoteženim govorom podigne moral posrnulog vojvode Andrije Mandića a zapravo je nervozom koju je demonstrirao pokazao kako je i sam svestan činjenice da će aktuelni predsednik Crne Gore Milo Đukanović nastaviti da obavlja svoju funkciju i u narednih pet godina“.

Nikolić kaže da je tužno bilo posmatrati kako Knežević pokušava da svojim otrcanim i jeftinim alegorijama ostavi utisak pred svojim partijskim drugovima iz ,,vrhovne komande DF-a” kako je sve u redu a zapravo je potpuno svestan činjenice da sva istraživanja javnog mnjenja jasno pokazuju da će nakon još jednom izbornog debakla morati, kako navodi, „da podnosi račune svojim beogradskim nalogodavcima”.

Nikolić smatra da Knežević treba da se oproba u rijalitiju Zadruga (TV Pink) i da mu je to krajnji domet njegovog političkog kapaciteta.

“I na kraju, pošto je Knežević više puta u svom nastupu pominjao zatvor u Spužu – koji je verovatno dobro zapamtio tokom svog tromesečnog boravka u istom, poručujemo mu da se dobro spremi jer vreme promena u Crnoj Gori dolazi. A ono će ujedno značiti da bi Knežević za sva nepočinstva i izdaju državnih interesa ovoga puta umesto ,robijaških refrena u Spužu mogao provesti toliko vremena da će imati kad da napiše i sabrana dela na kojima bi mu i Solženjicin pozavidio”, zaključio je Nikolić u saopštenju koje su preneli podgorički mediji.

(Tanjug)

