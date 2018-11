Posle Grabar Kitarović, ni Šarec ne ide u Marakeš

LJUBLJANA – Slovenački premijer Marjan Šarec izjavio je da ne namerava da se odazove pozivu da sledećeg meseca učestvuje na konferenciji u Marakešu na kojoj bi trebalo da bude potvrđena tzv. Marakeška deklaracija o migracijama, navodeći da se radi o neobvezujućem dokumentu.

„Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama, nazvan Marakeška deklaracija, neobavezujući je dokument, a tako na njega treba i gledati“, rekao je Šarec novinarima, prenosi Hina.

On je dodao da se oko tog dokumenta bez potrebe diže velika prašina i da ne namerava da u decembru ide u Marakeš.

„Mislim da se oko toga diže previše prašine, a i one države koje su do sada najavile da se povlače iz te deklaracije čine to prvenstveno iz unutrašnjepolitičkih razloga“, kazao je Šarec.

Dodao je da je vlada razmatranje Marakeške deklaracije prepustila na razmatranje Ministarstvu spoljnih poslova koje sada vodi bivši premijer Miro Cerar, prenosi N1.

Ni hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović neće ići u Marakeš.

Na insistiranje novinara da pojasni odgovore o promeni stava oko Marakeškog sporazuma, ona je prozvala Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova.

„Resorno ministarstvo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova, ono je koordinator pregovora i nije odradilo svoj zadatak. Umesto da objavljuju moju korespodenciju, imali su obavezu da informišu građane o čemu je rec, šta se potpisuje odnosno ne potpisuje u Marakešu“, rekla je ona i dodala da je ministarstvo obavešteno da ona neće ići u Marakeš, piše N1.

Na udaru kritika našla se jer je tokom leta obavestila generalnog sekretara UN da će sa zadovoljstvom prisustvovati konferenciji ali je potom odustala.

Pitanje migracija može se rešiti globalnim dogovorom na globalnom nivou, navela je ranije Kitarović.

„Držala sam da će Marakeški sporazum regulisati deo tih pitanja, i u avgustu sam poslala poruku generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu da ću doći u Marakeš. U međuvremenu se dogodilo niz promena, ispalo je da ne postoji globalni dogovor o migracijama…“, rekla je hrvatska predsednica.

Prošle nedelje i austrijska vlada je donela odluku o povlačenju te zemlje iz globalnog sporazuma UN o migracijama.

Austrija time sledila primer SAD i Mađarske.

Zvanični Beč neće potpisati ovaj dokument zbog suštinskih neslaganja i neće uputiti zvaničnog predstavnika na konferenciju u Marakeš u decembru, navedeno je tada.

U Beču smatraju Sporazum neodgovarajućim za regulisanje migrantskog pitanja, strahuju za gubitak suvereniteta u migrantskoj politici i zbog „brisanja“ razlike između legalne i ilegalne migracije.

Međutim, predsednik Austrije Aleksander van der Belen upozorio je povodom odluke vlade da prete posledice po ugled zemlje.

On je poručio da se nada da će vlada učiniti sve kako bi sprečila preteći gubitak ugleda i verodostojnosti Austrije na međunarodnom nivou.

Rezerve prema tom dokumentu imaju i Poljska i Češka.

(Tanjug)