Povodom skupa o Stepincu u EP, Zovko od Srbije očekuje „pomirljiv ton“

BRISEL – Evroposlanica Željana Zovko, koja je organizator konferencije posvećene Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, izjavila je danas da od Srbije, kada se radi o toj temi, očekuje „pomirljiv ton“.

„Očekujem od Beograda da ima pomirljiv ton i retoriku gde će biti prostora za argumente koji su potkrepljeni dokazima“, rekla je Zovko novinarima u Briselu.

Srbija je ranije protestovala kod Evropskog parlamenta zbog tog skupa, pod nazivom „Blaženi Alojzije Stepinac – svedočanstvo vere, ustrajnosti i nade“.

Zovko je rekla da optužbe iz Srbije nisu uzele u obzir sve, kako je formulisala, „činjenice koje su postojale i postoje u javnom prostoru“.

Ona je, takođe, pozvala Srbiju da prođe kroz, kako je rekla, „katarzu“, uz tvrdnju da se „sa propagandom ne može nigde stići“, i da je „vreme diktature i cenzure javnog prostora prošlo, i neće doprineti debati u Srbiji ni po kom pitanju“.

Ona smatra da bi „civilno društvo i mediji trebalo da imaju prostora za iskazivanje drugačijeg mišljenja“.

Zovko, pored toga, tvrdi da, kao poslanica Evropskog parlamenta, radi „na izgradnji mostova saradnje“ i kaže da je „Republika Hrvatska najveći zagovornik evrointegracija i pridruživanja svih zemalja, pa i Srbije“.

Konferenciju o Stepincu, ona je stavila u kontekst debate započete usvajanjem rezolucije 2019. godine, o osudi svih totalitarnih režima i njihovih posledica, fašizma, nacizma i komunizma.

„Zahtevali smo otvaranje dosijea UDBA-e i KOS-a kako bi se ta mreža kriminala konačno razotkrila. Posledice te mreže i nedostatak otvaranja tog arhiva nam otvaraju prostor za ovakve debate“, kaže Zovko.

Ona je, pored toga, najavila i prezentaciju knjige monsinjora Juraja Batelje, koji je, kako kaže, napisao i izneo na engleskom jeziku „sve dokaze“ po kojima se vidi da je nadbiskup Stepinac „spasavao Srbe, Jevreje i sve neistomišljenike“ tadašnjeg režima.

Povodom skupa o Stepincu, Evropskom parlamentu su protestna pisma stigla iz Instituta „Diana Budisavljević“, kao i od instituta, nevladinih organizacija i istoričara iz Italije, Kanade i SAD koji se bave kulturom sećanja na stradanja u NDH.

Direktor centra Simon Vizental iz Jerusalima Efraim Zurof izjavio je, istim povodom, da je svaki pokušaj odavanja počasti ili veličanja ličnosti koje su podržavale genocidnu vlast Nezavisne Države Hrvatske sramota i treba mu se suprotstaviti.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je u izjavi novinarima rekao da nije prvi put da se Srbija suočava sa tim pitanjem.

„Uvek kada se nešto tako desi, odgovor se odnosi na načine i procedure funkcionisanja Evropskog parlamenta – da to nije zajednički stav EP, da poslanici imaju na to pravo… Tačno je da to ne okuplja veliki broj zainteresovanih, uglavnom se svede na nekoliko ljudi i to uglavnom iz hrvatskog nacionalnog korpusa“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.