Poznatu voditeljku muž ubio naočigled njihovog sina

Poznatu rusku novinarku Zanu Veber upucao njen bivši suprug, naočigled njihovog devetogodišnjeg sina.

Novinarka je upucana iz blizine, stoji u policijskom izveštaju, a u nju je iz vazdušne puške pucao njen bivši suprug Anatolij Leontikov, tokom rasprave oko starateljstva nad njihovim sinom Dmitrijem, prenosi Dejli mejl onlajn.

Glamorous Russian TV presenter is shot dead by her husband in front of their nine-year-old son https://t.co/OlTWbv5JDW

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 28, 2017