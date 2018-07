Pravi HOROR: Muškarac u crnom ubio ženu i ranio 14 ljudi (uznemirujući video)

U pucnjavi blizu centra Toronta dve osobe su ubijene, 14 je ranjeno, uključujući devetogodišnju devojčicu koja je u kritičnom stanju, saopštila je kanadska policija.

Policija je navela da je ubijena jedna osoba, a da je u razmeni vatre sa policijom usmrćen i napadač, prenela je agencija AP:

Na snimku se vidi muškarac obučen u crnu odeću i sa crnim šeširom kako brzo hoda i ispaljuje tri hica u najmanje jednu prodavnicu ili restoran, u delu Toronta u kome se nalazi mnogo grčkih restorana, prodavnica i kafea.

Witness footage of the shooter walking to a store front and opening fire. 9 ppl are injured, unclear how many dead. Police say shooter is dead. #danforthshooting pic.twitter.com/dbo280RmFE

— Natalie Nanowski (@Natalie_SKi) July 23, 2018