Predsednik: HR se guši u korupciji, ovo je gore od Sanadera

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović komentarisao je odbijanje saradnje premijera Andreja Plenkovića ocenivši da je to kršenje Ustava i ponovio da se Hrvatska guši u korupciji, te da je stanje gore nego u vreme nekadašnjeg premijera Iva Sanadera, koji je, kako je kazao, krao sam.

„Kada mi neko kaže da prekida saradnju s predsednikom Republike koji je izabran na demokratski način, to je kršenje Ustava, mene čudi da je taj neko još uvek predsednik vlade. I to neko u saboru podržava. Nek se pogleda u ogledalo. Plenković krši Ustav“, rekao je Milanović novinarima u Požegi.

Milanović je rekao da su radi manjih stvari ljudi bili u istrazi, u Remetincu, samo ih je, kazao je, iznenadna smrt zaustavila u sprovođenju pravde.

Prozvao je i portparola Plenkovićeve vlade Marka Milića, sina novinara Gorana Milića, za kojeg je rekao da je na to mesto došao „nakon pričesti po očinskoj liniji“.

Došao je, kazao je, iz Pariza, počinio krivično delo i nikom ništa.

„Da bi dobio stan u centru Zagrebu. Milić, momčić koji sređuje poslove u državnoj firmi nekom tipu koji nema uslove Yutel Bata. Momak je intervenisao pri zapošljavanju. Ima dokaza za to. To su prvi i bliski saradnici Plenkovića. To su krivična dela, to je zatvor“, rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

Rekao je da je isti slučaj i sa ministrom odbrane Mariom Banožićem za koga je kazao da je imao jasnu nameru da ošteti državu i da zaštiti najmoprimce.

Plenkoviću je posebno zamerio pominjanje njegove porodice i upitao ko je od njih dobio nešto preko veze.

“ A on je zaposlio šogora za šefa aerodroma u Dubrovniku. Ljudi, vi se gušite u korupciji, ovo je gore od (nekadašnje premijera Ive) Sanadera. On je krao sam“, rekao je Milanović, uz opasku da Plenković misli da ide u Brisel, ali će ga, kaže, i tamo uhapsiti.

(Tanjug)

