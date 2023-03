Predstavljena monografija „140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa“

VAŠINGTON – U Ambasadi Srbije u Vašingtonu predstavljena je monografija „140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa“, pripremljena na inicijativu Ambasade, a u čast ovog značajnog jubileja.

Na prijemu koji je ambasador Srbije u SAD Marko Đurić organizovao u Ambasadi povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije, obratio se rukovodilac projekta, istoričar i istraživač Aleksandar Gajić, saopštila je danas srpska ambasada u Vašingtonu.

Gajić je objasnio da je cilj knjige, napisane u koautorstvu sa Aleksandrom Stevanovićem i Sanjom Jugović, bio da se, na sažet i čitaocu pristupačan način, prikaže kontinuitet i postojanost odnosa dveju zemalja od 1881. godine do danas.

Po pitanju koncepta, autor je ukazao da knjiga predstavlja istorijski pregled diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, podeljen na tri tematsko-vremenske celine: od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih veza do završne faze Drugog svetskog rata, od završetka Drugog svetskog rata do početka dezintegracije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i od početka jugoslovenske krize do današnjeg trenutka.

Pored prikaza diplomatskih odnosa dve zemlje, kako je naveo, knjiga uključuje i četiri priloga među kojima je obraćanje supruge predsednika Srbije Tamare Vučić na otvaranju nove zgrade Ambasade Srbije u Vašingtonu, intervju sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, zatim intervju sa ambasadorom Srbije u SAD Markom Đurićem, kao i viđenja Ambasade SAD u Beogradu o srpsko-američkim odnosima povodom obeležavanja 140. godišnjice bilateralnih odnosa.

Sve zvanice na prijemu u Ambasadi Srbije imale su specijalnu mogućnost preuzimanja poklon-izdanja knjige u elektronskom obliku.

Izdavač ove monografije je Ambasada Srbije u Vašingtonu.

Projekat, realizovan 2021. i 2022. godine, podržali su i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, JKP Tržnica Grada Novog Sada, Fond za kapitalna ulaganja Pokrajinske vlade AP Vojvodine, OPENS, kao i kompanija Filip Moris Internacional, brojni privrednici i pojedinci.

(Tanjug)

