Prekinuta promocija knjige Medlin Olbrajt, skandirali joj: Ti si ratni zločinac (foto, video)

Bivša američka sekretarka Medlin Olbrajt održala je promociju svoje nove knjige „Fašizam: upozorenje“ u jevrejskoj zajednici Bet Eloim u naselju Bruklin u Njujorku.

Lots of protesters both inside and outside in Brooklyn tonight for @madeleine Albright #Fascism pic.twitter.com/IH8okAEm0y — Molly (@brooklyncybele) April 11, 2018

Promocija je, međutim, prekinuta pošto su demonstranti u publici uzvikivali da je autorka ratni zločinac, ističući i plakate sa sličnim porukama.

Događaj nije bio medijski najavljen, niti su predstavnici medija bili prisutni.

Olbrajtova je govorila o propasti američke demokratije i usponu fašizma, a sama promocija knjige je uvod u njenu političku turneju koju planira da sprovede širom Sjedinjenih Američkih Država. Bivša sekretarka je u novoj knjizi iznela svoje stavove o bivšim fašističkim režimima u kojima je odrastala, trenutnoj vlasti u Americi zemlji i predsedništvu Donalda Trampa.

Protesting Madeleine Albright war criminal coming to Brooklyn pic.twitter.com/6t949d1adH — dočь' Tupac Amaru ⓥ (@hijadetupac) April 10, 2018

Događaj, iako nije bio medijski najavljen, okupio je pored zvanica i demonstrante. Svoje negodovanje izneli su ispred jevrejske zajednice Bet Eloim, a nekolicina je pronašla način da se nađe u publici.

Sekretarkino obraćanje su prekidali protestanti koji su je nazivali ratnim zločincem, krivcem za genocid na Bliskom istoku i smrt još uvek nepoznatog broja civila, ali za koje se zna da broje preko 500.000 dečijih žrtava.

Knjiga „Fašizam: upozorenje“ sadrži i Olbrajtino sagledavanje rata u Jugoslaviji, rata na Kosovu, Miloševićeve vlasti nazivajući srpski narod najvećim zločincem i krivcem za tadašnje sukobe u regionu.

Opravdanje za NATO agresiju nad srpskim narodom iznela je u istom delu knjige opisujući da je odluka o intervenciji doneo tadašnji predsednik Klintona i sama sekretarka.

– Tokom treće godine službe državnog sekretara, predsednik Klinton i ja smo osetili dužnost da iskoristimo nacionalna bezbednosna sredstva koja su nam bila na raspolaganju da bismo sprečili gubitak još većeg broja žrtava. Nakon sastanka sa evropskim kolegama, izvršili smo pritisak na srpskog lidera da pronađe miran način za izlazak iz krize. Takođe, uputila sam ga, da kao i u Bosni, NATO je bio spreman za vazdušni napad u cilju zaštite civila. U planu koji smo razvii, Kosovu bi bila dodeljena autonomija, kao i razoružanje OVK-a, a njihov zahtev za nezavisnošću stavljen na čekanje. Nakon mnogo oklevanja , kosovski Albanci su pristali na dogovor, a da bi dogovor bio sklopljen morali smo da ubedimo i čoveka iz Beograda (Miloševića, prim. prev.) – tvrdi ona u knjizi, a prenosi Kurir.

Madeleine Albright is not welcome in Brooklyn. pic.twitter.com/m8jF43drtn — Christian Cobb (@_ChristianCobb) April 11, 2018

Kao uzrok za bombardovanje Jugoslavije, navedena je Miloševićeva tvrdoglavost i odlučnost da Kosovo ostane deo Srbije. Autorka je spomenula i Miloševićevu direktivu o intervenciji snaga bezbednosti na Kosovu u cilju proterivanja albanskog stanovništva, kako više ne bi bili većina na toj teritoriji.