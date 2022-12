Premijer: Blizu dogovora sa turskim Toščelikom o Železari

PODGORICA – Predsednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović rekao je danas novinarima i radnicima nikšićke Železare okupljenim ispred zgrade vlade da misli da pregovori sa turskim Toščelikom o kupovini ove kompanije idu u pravom smeru.

Abazović je morao da napusti sastanak zbog drugih obaveza, ali je rekao da su ostali samo tehnički detalji kada je u pitanju proces kupovine nikšićke Železare od Elektroprivrede (EPCG).

„Mislim da sve ide u pravom pravcu i imaćete informaciju čim oni završe… Pričali smo za radnike, sve je ok za njih, sve je ok za svaku moguću stvar. Imaju malo nekog opreza oko poreza i tehničkih stvari, ali to vas ne treba da opterećuje. Mislim da smo jako blizu“, kazao je Abazović, prenele su podgoričke Vijesti.

Upitan da li očekuje da se danas postigne konačno rešenje, Abazović je kazao da je njegova molba da predstavnici dve strane danas „pruže ruku jedni drugima i da postignu dogovor“.

„Osećam da smo blizu, razumem njihovu neku bojazan za neke stvari, a i oni razumeju našu stranu. Utisak je da svako ima neko izraženu komponentu prema radnicima…“, naveo je Abazović.

Na sastanku su predstavnici turske kompanije Tosčelik, rukovodstvo Elektroprivrede Crne Gore i predsednik Opštine Nikišić, Marko Kovačević.

(Tanjug)

