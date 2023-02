Premijer: Ekonomsko državljanstvo nije u koliziji sa interesima Crne Gore

PODGORICA – Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je ekonomsko državljanstvo progam koji nije u koliziji sa interesima Crne Gore i istakao da će vlada poštovati pravila Evropske komisije s ti u vezi.

Kako prenosi portal RTCG, Abazović nije potvrdio, ali ni demantovao navode pojedinih medija da vlada u tehničkom mandatu planira da ponudi Briselu novi model produženja programa ekonomskog državljanstva, po kojem bi novac od projekta bio usmeren isključivo za vraćanje kineskog kredita za auto-put.

Odgovarajući na pitanja novinara, Abazović podseća da je program ekonomskog državljanstva zvanično završen 31. decembra prošle godine i da se zahtevi pristigli nakon toga neće razmatrati.

Kada je reč o kreditu, podseća da je to obaveza države prema kineskoj banci i da država mora da nađe najbolji model za otplatu duga, jer novac od putarine nije dovoljan. Kaže i da za sada kredit vraćamo bez problema.

“Imajući u vidu da se radi o ogromnom novcu mi moramo da vidimo koji je to način kako se to može najbolje finansirati. To je sve što mogu da kažem”, naveo je premijer i dodao da pitanje ekonomskog državljanstva ne bi da aktuelizuje.

“Ekonomsko državljanstvo je progam koji nije u koliziji sa interesima Crne Gore. Rauzumem stavove i strahove EK, to je prihvatljivo i mi moramo da poštujemo pravila, jer želimo da budemo deo EU porodice… Moramo da vidimo da li u budućnosti postoji neki vid i oblik koji je njima prihvatljiv. Ako ne postoji naravno da nećemo insistirati, ako postoji neki model koji je i njima prihvatljiv onda postoji prostor da o tome popričamo”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da je informacije o tome što je predsednica Moldavije rekla da su pojedinci iz Crne Gore, za potrebe Rusije, pokušali državni udar u toj zemlji čuo samo iz medija.

Predsednica Moldavije Maja Sandu kazala je da Rusija planira da izvede državni udar uz pomoć opozicionih protesta i uz angažovanje vojno obučenih ljudi iz zemalja kao što su Belorusija, Srbija i Crna Gora.

“Video sam izjavu moldavske predsednice, sreo sam je lično u Davosu. Pokušaćemo da stupimo u kontakt sa njenim kabinetom u cilju dodatnih pojašnjenja, a ako treba da naše bezbednosne službe rade dodatne provere za naše građane. Ako oni imaju neku informaciju o tome mi smo više nego raspoloženi da to čujemo, do tada ja nemam nikakvu specijalnu informaciju o tome osim iz medija”, saopštio je Abazović.

Kazao je da takve izjave ne treba vezivati za politiku vlade ili države, već da ako postoje, radi se o neodgovornim pojedincima.

“Nekako mi je to malo grubo zvučalo što sam pročitao jer se stvara utisak kao da sada Crna Gora učestvuje u problemima koji postoje u Moldaviji. Imamo i preko glave svojih problema, ako na bilo koji način možemo da pomognemo mi smo tu”, naveo je Abazović i poručio da je u odnosu na Rusiju Crna Gora 100 odsto usaglasila svoju politiku sa EU.

“Mi dajemo doprinos koji ne bi postideo bilo koju veliku državu”, naveo je Abazović i dodao da misli da je svaki komenatar koji se odnosi na vladinu politiku, a tiče se nekog ruskog uticaja potpuno neutemeljen.

A, ako se, kazao je, radi o neodgovornim pojedincima mi ćemo preko ANB-a sprovesti sve potrebne aktivnosti.

(Tanjug)

