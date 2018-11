Premijer i predsednik Izraela različito o evropskoj desnici, neofašistima i antisemitizmu

Predsednik Izraela Ruven Rivlin je danas izjavio da je antisemtizam „zlo koje se može naći svuda – levo i desno, medju nacionalistima i religioznima“, ocenivši da je borba protiv antisemtizma nemoguća stvaranjem koalicija s neofašističkim pokretima.

Rivlin je to izjavio za Si-En-En (CNN) pošto je premijer Izraela Benjamin Netanjahu pohvalio desničarske lidere u Austriji i Madjarskoj zbog borba protiv antisemitizma za koji je rekao da ga danas podstiču „ekstremna levica i radikalne islamske grupe“.

„Video sam (premijera) Viktora Orbana u Madjarskoj. On je otvorio centar protiv antisemitizma. Video sam (kancelara) Sebastijana Kurca u Austriji, on je upravo održao konferenciju o antisemitizmu i to je ohrabrujuće“, rekao je Netanjahu.

Izraelski predsednik je medjutim rekao da je neofašizam „apsolutno nekompatibilan“ s principima i vrednostima Izraela.

„Ne možete reći: ‘Poštujemo Izrael i želimo odnose s vašom zemljom, ali mi smo neofašisti’ „, rekao je Rivlin.

Izneo je da se sreće s predsednicima i premijerima koji mu ponekad kažu da moraju da saradjuju s pokretima poput tih da bi izgradili koalicije, a i da su to, iako neofašisti, takodje „veliki poštovaoci Izraela“, na šta im on kaže da to „apsolutno nije moguće“.

Rivlin smatra da je odbacivanje neofašističkih pokreta način borbe protiv antisemitizma i da, kao predsednik Izraela, neofašistima kaže da su „persone non grata u državi Izrael“. On kaže i da je to konkretna izjava protiv antisemitizma, jer se njome jasno poručuje da je važno i sećanje, i da se neće s njima praviti kompromis, preneli su izraelski mediji.

Anketa CNN u sedam evropskih zemalja otkrila je da četvrtina Evropljana smatra da Jevreji imaju isuviše uticaja na privredu i finansije. Uz to više od jedne trećine anketiranih kaže da ne zna dovoljno o holokaustu.

Jedna trećina ispitanika je rekla da Jevreji koriste holokaust da bi ostvarili svoje ciljeve i istakli svoje stavove.

Rivlin smatra da se protiv toga valja boriti jačanjem sećanja, i pridržavati se istorijskih činjenica, a da Izrael mora saradjivati s drugim zemljama u borbi proti ksenofobije i diskriminacije čija je antisemitzam varijanta.

(Beta)