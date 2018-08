Premijer poziva regionalne lidere na – dijetu

Premijer Tonge Akilisi Pohiva pozvao je lidere ostalih pacifičkih ostrva da, za primer građanima, učestvuju u godišnjoj dijeti.

Pohiva je lokalnim medijima izjavio da će na Forumu pacifičkih ostrva predložiti takmičenje u mršavljenju koje bi trebalo da traje godinu dana.

Inače, deset pacifičkih ostrva se, prema podacima CIA, nalazi na vrhu svetske liste po stepenu gojaznosti – Tonga je sedma.

Iz Svetske zdravstvene organizacije (WHO) navode da je na pojedinim ostrvima gojazno i do 90 odsto populacije, a da je krivac za to loša ishrana.

U intervjuu za lista Samoa obzerver, Pohiva je kao neuspeh čitave regije istakao borbu protiv gojaznosti dece, bolesti srca i dijabetesa.

„Sve je do navika u ishrani i načina života. To je veoma složen problem kada je reč o stanovnicima pacifičkih ostrva“, izjavio je on.

„Mi lideri se sastanemo, pričamo i pričamo o tom problemu, ali na kraju od toga ništa ne bude“.

Pohiva je tu naveo da će ostalim liderima na sastanku krajem meseca predložiti takmičenje u mršavljenju

„Nije reč o tome ko će izgubiti najviše kilograma, već o tome da morate zdravije da se hranite da biste smršali i da istrajete u tome.

„Kada se lideri naviknu na taj način razmišljanja biće odlučniji da svoje građane naviknu na iste stvari i od toga može da se počne“, navodi Pohiva.

Prvih deset država sa najvećom stopom gojaznih:

Nauru, Kuk ostrva, Palau, Maršalova ostrva, Tuvalu, Nijue, Tonga, Samoa, Kiribati i Savezne Države Mikronezije.

SAD su na 12. poziciji, dok je Srbija je 88. mestu.

Kada je reč o regionu Hrvatska „vodi“ sa pozicije 59. Crna Gora je 66, Albanija 85,Slovenija 102, a Bosna i Hercegovina 118.

(bbc.com/serbian)