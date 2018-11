Premijerka Brnabić na radnom doručku Fondacije Kerber

BERLIN – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić učestvovala je jutros, drugog dana posete Nemačkoj, na radnom doručku i diskusiji u organizaciji Fondacije Kerber, gde je sa članovima Bundestaga, predstavnicima fondacija “Konrad Adenauer“ i „Fridrih Ebert“ i drugih neprofitnih i privrednih organizacija, razgovarala o političkim i ekonomskim temama.

Premijerka je sa domaćinima razgovarala o evropskim integracijama Srbije i ponovila da je pristupanje Evropskoj uniji spoljnopolitički cilj zemlje.

Teme razgovora bile su i dijalog sa Prištinom, Berlinski proces, reforma pravosuđa i ustavne promene, kao i ekonomske i društvene reforme koje Srbija sprovodi.

Brnabić je istakla i značaj digitalizacije i obrazovanja, navodeći da su to prioriteti vlade, koji treba da dovedu do bolje razmene ideja i saradnje među mladima u regionu.

Premijerka će se nakon radnog doručka, sastati sa predsednikom Saveznog udruženja nemačkih privrednih komora Martinom Vanslebemom, a zatim će učestvovati na Privrednom forumu u organizaciji lista „Zidojče cajtung“.

Tema panela na kojem će Brnabić govoriti, zajedno sa premijerima Estonije i Islanda, Jirijom Ratasom i Katrin Jakobsdotir, je „Digitalna Evropa: vizija tri zemlje“.

Predsednica vlade će večeras prisustvovati svečanoj večeri koju organizuje „Zidojče cajtung“, u Nemačkom istorijskom muzeju, kojoj će prisustvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel.

Brnabić je juče doputovala u Berlin, a sinoć je učestvovala na Evropskom forumu Fondacije Konrad Adenauer, gde je poručila da je strateško opredeljenje Srbije članstvo u EU, a od suštinske važnosti za zemlju očuvanje stabilnosti i razvijanje regionalne saradnje.

“Srbija zna zašto želi da bude u EU“, rekla je Brnabić.

Premijerka je ukazala da je ne samo za našu zemlju, već i za cao region važno pitanje regionalne saradnje, vođeno „Berlinskim procesom“, koji je inicirala upravo nemačka kancelarka Angela Merkel, jer saradnja vodi stabilnijem i predvidljivijem regionu.

Ona je zahvalila Nemačkoj na podršci Srbiji ka EU, kao i na inevsticijama u našu zemlju.

Ukazala je da Srbija i Nemačka imaju potpuno različito mišljenje po pitanju Kosova i načina na kojim bi moglo da se dođe do dugoročne normalizacije odnosa Beograda i Prišstine, ali da to neslaganje ne znači da to uzimamo za zlo, već da pokušavamo da objasnimo zašto normalizacija treba da bude drugačija nego što Nemačka zamišlja.

(Tanjug)