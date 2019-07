Premijerka Brnabić u BiH na Samitu Procesa saradnje JIE

SARAJEVO – Predsednica vlade Ana Brnabić stiže večeras u Sarajevo, gde će učestvovati na Samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSuJIE), koji se danas i sutra, 8. i 9. jula, održava u Sarajevu i na Jahorini.

Srpsku premijerku u Predsedništvu BiH dočekaće predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i članovi Predsedništva, Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Brnabić će učestovati na sutrašnjoj plenarnoj sednici PSuJIE i sa šefovima delegacija razgovarati o aktuelnoj situaciji u procesima EU integracija, nastavku rada na povezivanju u okviru PSuJIE regiona i šire, kao i o preduslovima za održivi razvoj regiona.

Takođe, premijerka Srbije imaće i bilateralne susrete sa predstavnicima država Jugoistočne Evrope.

Prema pisanju medija u BiH, u tu zemlju zbog Samita će doputovati predsednici Turske, Severne Makedonije, Slovenije i Crne Gore, kao i premijer Bugarske.

Kako navodi BiH portal Klix, članovi Predsedništva BiH Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić danas će se sastati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Uvece je predviđeno održavanje svečane večere u čast šefova delegacija učesnica samita, dok će u utorak na Jahorini biti održani sastanci u okviru samita.

Predsednik Slovenije Borut Pahor, prema navodima sajta, prisustvovaće večeri, ali neće učestvovati na samitu.

S druge strane, predsednik Crne Gore Milo Đukanović neće prisustvovati večeri, ali će učestvovati na sastancima na Jahorini.

U BiH bi danas trebalo da stigne i predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski.

Na Samitu neće učestvovati predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, niti premijer te zemlje Andrej Planković, ali će te zemlje imati svog predstavnika, kao i Moldavija, Rumunija i Grčka.

Na Samitu, međutim, uopšte neće biti zastupljene tzv. Kosovo i Albanija.

Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači odbio je da prisustvuje Samitu, zbog toga što je, kako je naveo, „poziv predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući, jer Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice“.

Nakon te odluke Prištine, i Albanija je otkazala učešće na Samitu, „u znak solidarnosti sa Kosovom“.

Srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik objasnio je da je Kosovo pozvano na Samit PSuJIE u formatu koji je predviđen za takve sastanke i da ga ne zanimaju „osećaji“ Hašima Tačija.

Inače, učešće Kosova na PSuJIE rešeno je 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo – Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.

Prema tom rešenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u PSuJIE uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu. To isto prihvataju i sve druge učesnice PSuJIE, i one koje priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju.

Danas, prvog dana Samita, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvuje na Sastanku ministara spoljnih poslova, koji je prilika da se još jednom podvuče značaj evropske perspektive regiona, bolje međusobne povezanosti, kao i značaj jačanja regionalne saradnje u svim njenim aspektima.

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSuJIE) pokrenut je 1996. godine sa ciljem da se Jugoistočna Evropa transformiše u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Osnovni dokument PSuJIE je Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, bezbednosti i saradnji u jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Povelja je izmenjena na Samitu Procesa saradnje u Zagrebu 11. maja 2007. godine kako bi se definisao odnos PSuJIE i Regionalnog saveta za saradnju, jer je tada doneta odluka o uspostavljanju funkcionalnih veza između PSuJIE i Regionalnog saveta za saradnju (RŠ).

Time je PSuJIE nastavio dotadašnju ulogu foruma za politički dijalog i usmeravanje saradnje zemalja učesnica, a Sekretarijat RŠ, sa sedištem u Sarajevu, je postao operativna podrška PSuJIE.

Srbija je predsedavala PSuJIE od juna 2011. do juna 2012. godine.

(Tanjug)