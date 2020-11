Preokret u Mičigenu: Tramp vodi

Donald Trump je izborio ponovno brojanje glasova u okrugu Mičigen, nakon što su izborni zvaničnici doveli u pitanje vođstvo Džoa Bajdena u republikanskom uporištu.

Još jedna greška u toj saveznoj državi takođe je „iskrivila rezultate glasanja“ u korist demokrata.

Preliminarni rezultati u okrugu Antrim pokazali su „veliku pobedu“ demokratskog izazivača, koji je dobio više od 3.000 glasova, na 98 odsto biračkih mesta. Tramp je osvojio u tom okrugu 4.000 glasova 2016. godine. Lokalni izborni zvaničnici odlučili su da izvrše delimično prebrojavanje glasova, što je pokazalo da Tramp ima prednost u okrugu od skoro 2.500 glasova.

Čudnu grešku u prebrojavanju spomenuta je tokom konferencije za štampu koju je održala predsedavajuća Republikanske stranke Mičigena Laura Kok, na kojoj je pokrenula pitanja o navodnom „kvaru“ izbornog softvera koji se koristi u 47 okruga Mičigena.

U okrugu Antrim moraju se prebrojati svi glasački listići, a okruzi koji koriste ovaj softver moraju pažljivo preispitati rezultate“, rekla je ona.

One Michigan county clerk caught a glitch in tabulation software so they hand counted votes and found the glitch caused 6,000 votes to go to Biden + Democrats that were meant for Trump and Republicans. 47 MI counties used this software. All must check now! pic.twitter.com/21AXyJZDZi

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 6, 2020