Pretnje smrću zbog ekološke politike za grad Oksford

LONDON – Član gradskog veća britanskog grada Oksforda, Danken Enrajt, zbog svog angažmana oko ideje takozvanih 15-minutnih gradova, dobio je brojne pretnje smrću i mnogobrojne uvrede, preneo je danas Si-En-En.

Plan uspostavljanja 15-minutnih gradova, osmišljen kako bi se smanjila upotreba zakrčenih gradskih puteva u vreme najvećeg saobraćaja, podrazumeva da svaki stanovnik ima sve što mu je potrebno na udaljenosti od najviše 15 minuta, a zahtevao bi od stanovnika da dobiju dozvole za vožnju kroz gužvu na šest glavnih puteva u gradu.

Optužbe i pretnje koje je Enrajt dobio bile su uglavnom od ljudi koji, kako je rekao, „nemaju veze sa Oksfordom“ i koji uglavnom nisu bili iz Velike Britanije.

Oni tvrde da Enrajt želi da zatvori ljude unutar naselja i optužuju ga da je deo „zlonamerne međunarodne zavere za kontrolu kretanja ljudi“ i da želi da uvede takozvano „klimatsko zaključavanje“.

Kako navodi američka medijska kuća, teorija zavere o zatvaranju ljudi unutar naselja nastala je kao odgovor na planove za smanjenje zagađenja vazduha i povećanje hodanja i vožnje bicikla, a koji navodno nastoje da gradove smeste u „klimatski lokdaun“.

Oksford je postao žarište ljudi koji u tu teoriju zavere veruju, i to zato što je gradski plan filtriranja saobraćaja spojen sa zasebnim predlogom da s uspostavi“15-minutni grad“.

Termin „klimatsko zaključavanje“ pospešen je od strane desničara i klimatski skeptičnih medijskih ličnosti, odakle se preneo do običnih ljudi, na koje je pandemija virusa kovid-19 uticala traumatično.

Arhitekta, inženjer i profesor na Tehnološkom institutu u Masačusetsu, Karlo Rati, ocenio je da teoretičari zavere namerno pogrešno tumače ideju 15-minutnih gradova.

„Oni su u pravu da ne možete napraviti pravi grad od samostalnih enklava – to bi bila samo sela. Ideja 15-minutnih gradova daje slobodu ljudima da žive samo unutar lokalne zajednice ako tako žele, ali ih na to ne primorava“, rekao je on.

Navodi da se ideja o 15-minutnim gradovima dobro uklapa u teoriju zavere o ‘klimatskom zaključavanju’, delom zato što je veoma pogodna za spinovanje.

