Prsten balističkih projektila oko Rusije: Šta ako se Tramp ne šali… (video)

Ceo svet sa velikom pažnjom prati poteze SAD o napuštanju Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa — ko može da bude kolateralna šteta? Koliko je Beogradu ostalo manevarskog prostora posle izjave nemačkog poslanika da Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušla u EU? Da li će Crnogorci pristati na polumesec na zastavi svoje zemlje?

O događajima koji su obeležili nedelju za nama razgovarali smo u emisiji Radija Sputnjik „Od četvrtka do četvrtka“ sa istoričarom Predragom Markovićem.

Tramp ruši dogovor o kontroli raketa

To je deo obuhvatnije politike SAD koja je počela sa napuštanjem sporazuma sa Iranom. Tramp je toliko bio obuzet time da poništi svako nasleđe Obame, da je dobar sporazum sa ogromnom azijskom silom uništio i sada radi još opasniju stvar — zaoštrava odnose sa nuklearnom silom kao što je Rusija, bez jasnog razloga. Tramp je čovek koji ima veoma kratak fitilj i domet od danas do sutra na Tviteru. To vam je kao sa Hitlerom, svi su mislili da on samo priča da će ubiti sve Jevreje i da će potisnuti sve Slovene iza Urala — pa je na kraju to i uradio. To što neko lupeta u javnom nastupu, ne znači da to stvarno ne misli. Ne bi bilo prvi put da ljudi misle da je to neka neumesna šala i preterana verbalna kampanja, ali su to opasne stvari sa kojima se ne sme šaliti.

Američke rakete u Poljskoj

Ako Amerikanci rasporede preostale rakete u Poljsku, to je neverovatan udarac na Rusiju, jer je njen najveći strah zaokruživanje. Kisindžer je još pisao da Rusija dugo vodi defanzivnu politiku i ne može da dozvoli da bude okružena neprijateljskim naoružanjem. Zaista je izuzetno zlonamerno praviti oko Rusije prsten balističkih projektila, koja bi zemlja to trpela?

Udar na Rusku pravoslavnu crkvu

Amerikanci su preko izdajnika u redovima pravoslavlja zadali udarac Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ta vrlo nesamostalna Vaseljenska patrijaršija je uradila nešto što skoro niko nije u pravoslavnom svetu. Rusija zapravo ne može da dozvoli da joj Ukrajina bude neprijateljska zemlja. Putin i Tramp treba da se sastanu 11. novembra u Parizu, ali američki predsednik ima siledžijske metode, plaši protivnike verbalnim nasiljem, a u stvari je u duši voditelj rijalitija ’Šegrt‘, gde zapošljava i otpušta ljude. Tramp misli da tako može da vodi svetsku politiku. Prema tome, imamo susret dve različite ličnosti — jednog klovna i ozbiljnog, opreznog svetskog državnika. Tramp je u stanju da za jeftine bodove kod ksenofobne, konzervativne, desničarske Amerike ugrozi svetsku stabilnost. U tom trouglu velikih sila suočiće se sa jednim mnogo opasnijim protivnikom — Kinom. Ne treba zaboraviti da su Kisindžer i Nikson načeli Sovjetski Savez, tako što su se sporazumeli sa Pekingom. Sada su svi rezultati zbližavanja Kine i SAD poništeni, a tu priliku će iskoristiti Rusija.

Nova poruka iz Nemačke: Srbija ne može u EU dok ne prizna Kosovo

Tu moramo da postavimo prethodno pitanje — od nas se traži da pristanemo na rezultat jednog brutalnog rata. Kada bi Srbija priznala Kosovo, to bi onda značilo da su u pravu oni koji silom nameću rešenja, onda ni jedno bombardovanje, napad ili otimanje teritorije nije nezakonito. Po čemu je američki napad na Srbiju zakonit, a Južna Osetija nije? Priznanje Kosova je priznanje rezultata jednog ratnog zločina. Ovde smo slične reči mogli da čujemo od nemačkog ambasadora, tako da ne bih baš sad nekog nemačkog poslanika uzimao kao božji glas. Angela Merkel ima jedan argument koji je dosta nelogičan — ako bismo mi priznali razgraničenje i etničku podelu Kosova, to bi bio presedan za region, a zar nije bio presedan otcepljivanje teritorije? Kada su uništavali Srbiju, onda su rekli ovo nije presedan, ovo je samo sad, pa zašto ne bi bilo jedinstveno rešenje u smislu trajnog sporazuma Srbije i Albanije.

Bošnjaci traže polumesec na crnogorskoj zastavi

To bi bilo baš dobro, jer su Crnogorci mnogo bliži Tirani i Prištini nego Beogradu. Prema tome, da dodaju polumesec i da pocrne orla i tako će zastava ličiti na albansku. Gore je izdati himnu kralja Nikole u kojoj se pominje Prizren nego zastavu.

Ubistvo saudijskog novinara Džamala Hašogija

Ne bi bilo prvi put da svetske sile oproste Saudijskoj Arabiji. Toliko o ljudskim pravima. Setimo se samo slučaja Skripalj, o njemu su raspravljali lideri svih zapadnih sila, Rusiji su uvedene sankcije, a taj veoma sumnjiv agent Sergej Skripalj je i dan-danas živ. Ovde imate čoveka koji je ubijen na najsvirepiji način i britanskom Parlamentu ne pada na pamet da podiže buku oko takve sitnice.

Tramp šalje vojsku na južne granice

To je ironija istorije. Zapadni lideri su pričali kako im je najveći cilj da sruše Berlinski zid, a sad će podići jedan veći. Hteli su da svi ljudi koji žele prosperitet i slobodu Zapada pređu preko Berlinskog zida, pa neka omoguće to sad Latinoamerikancima da uživaju u plodovima njihovog blagostanja. To je isto jedan jeftin politički bod, jer migranti se ne mogu zaustaviti. Da su ih zaustavljali u prošlosti, ne bi Tesla i Pupin bili to što jesu.

Migranti i na granici sa BiH i Hrvatskom

Tu se vidi nesolidnost islama kod naših Bošnjaka. Oni sada u Bihaću demonstriraju protiv migranata koji su muslimani i to nije lepo. Srbija je jedna od najblagonaklonijih zemalja i meni je bilo zbog toga milo, jer ih niko ne dira. Nijedan migrant nije izrazio želju da ostane čak ni u Češkoj ni u Mađarskoj koje su mnogo bogatije od nas, tako da je potpuno hipotetički strah da će se Srbija pretvoriti u „sabirni centar“.

Ekranizovani „Koreni“ Dobrice Ćosića

Imaju sreće sa tajmingom. Prikazuju se posle serije „Nemanjići“, koji su najveća sramota RTS-a u istoriji te medijske kuće. Ovo je došlo kao neka nebeska kiša, tako se vidi se šta je tajna uspeha — veliki tekst i veliki glumci.

(Sputnjik)