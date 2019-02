Prvi mirovni gest Pakistana u sporu s Indijom

Indijski pilot koga su zarobile pakistanske snage biće sutra oslobođen, najavio je premijer Pakistana Imran Kan.

„Kao gest mira, mi ćemo ga sutra osloboditi“, izjavio je Kan u parlamentu, preneo je Rojters.

Prethodno je i ministar spoljnih poslova Šah Mahmud Kureši izjavio da je Pakistan spreman da vrati indijskog pilota zarobljenog ove sedmice ako bi to pomoglo da se olakša kriza sa susednom Indijom,

„Mi smo spremni da vratimo zarobljenog indijskog pilota ako to dovodi do deeskalacije“, rekao je on.

(Tanjug)