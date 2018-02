Pucnjava na Floridi: Jedna osoba poginula, više od 20 ranjeno u školi (video, uživo)

Pucnjava se dogodila u školi na jugu Floride, a mediji javljaju da je ranjeno više od 20 osoba.

„U ovom trenutku mediji, pozivajući se na policiju, javljaju o 20 povređenih“, navodi televizija „7 njuz“.

Na snimku Si-En-Ena se vidi kako deca istrčavaju iz škole. U toku je evakuacija.

LIVE: Another senseless shooting, this time at local Stoneman #Douglas High School in Parkland, Florida. Prayers to all the kids, teachers and staff! 🙏🏾 pic.twitter.com/fuft0vIias

Na licu mesta se nalazi nekoliko vozila hitne pomoći. Policija izvodi operaciju u području škole.

"This is a multi-casualty incident, according to law enforcement officials, but we do not know exactly what that means and how many people have been injured," @CBSMiami reports on shooting at Parkland, Florida, high school https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/ppVBDVq8eU

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2018