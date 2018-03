Pucnjava u školi u Merilendu, ima žrtava (foto)

U srednjoj školi „Grejt mils“ u Merilendu u toku je istraga o pucnjavi.

„Došlo je do pucnjave u srednjoj školi ’Grejt mils‘. Škola je blokirana, a na licu mesta je policija. Uskoro ćemo dati dodatne informacije“, piše na internet stranici okruga škole.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) March 20, 2018

​Televizija En-Bi-Si saopštila je da je u pucnjavi povređeno mnogo ljudi.

Nekoliko izvora navelo je da u pucnjavi ima mrtvih, pa čak i da su tri osobe ubijene, ali još uvek nema zvanične potvrde.

A shooting investigation is underway at Great Mills High School in Great Mills, Maryland. Multiple injuries have been reported. The shooting comes just four days before the national #MarchForOurLives. https://t.co/MgNIB5ZJJd Photo via News4 viewer. pic.twitter.com/t4un4koc08 — NBCWashington (@nbcwashington) March 20, 2018