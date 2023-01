Pupovac i Milošević osudili izjavu HDZ-ovke Burić o srboljubnom srcu

ZAGREB – Izjava poslanice HDZ Majde Burić, da poslanica opozicione Demokratske fronte Katarina Peović ima „rusoljubno i srboljubno srce“, sramotna je, neprihvatljiva i protivustavna, poručili su danas poslanici SDS S-a Milorad Pupovac i Boris Milošević, uz upozorenje da govor mržnje predstavlja sistemski problem u hrvatskom društvu.

„Izjava Majde Burić je nedopustiva, suprotna Ustavu, zakonima ove zemlje, ali i Etičkom kodeksu koji smo nedavno usvojili u saboru“, kazao je predsednik SDS S-a Milorad Pupovac na konferenciji za novinare.

Istakao je da je govor mršnje problem generalno problem u hrvatskom društvu.

„Nadam se da će ubuduće ovakve stvari biti razrešavane unutar sabora u skladu s Kodeksom i da će svaka stranka, kao što je to u ovom slučaju predsednik HDZ-a, napraviti ono što je nužno, a to je kad se oseti potreba za izvinjenjem, da se to i učini, bez obzira je li reč o etničkom, rodnom ili političkom motivu”, rekao je Pupovac.

Ukazao je da je zabrinjavajuća lakoća kojom se u saboru ili izvan njega političke razlike pretvaraju u govor mržnje i progona.

Rekao je da kolegicu Burić nije doživljavao kao nekoga ko bi bio u stanju da u polemici posegne za tom vrstom jezika i rečnika. Ali, dodao je, očito da postoji neki nivo na kom naprosto ljudi nisu više svoji gospodari.

Smatra da se ovaj slučaj neće ponoviti jer je, kako kaže, došla i unutrašnja osuda i izvinjenje Burićeve i predsednika HDZ-a i premijera Andreja Plenković, preneo je hrvatski portal Index.

Napomenuo je, međutim, da poslanik Ante Prkačin ponovlja širenje govora mržnje sa skupštinske govornice, bez ikakvog upozorenja, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i demonizuje je, a nedavno je izjavio i da su Srbi „svedeni na podnošljivu meru nakon popisa stanovništva“ pa peva pesme u slavu ustaških zločinaca.

„To je nešto što predstavlja ozbiljan i sistemski problem u našem društvu“, upozorio je Pupovac i dodao: „U našem društvu ni ‘za dom spremni’ ni ‘ubij, ubij Srbina’ ne bi smeli imati pravo na javnost, a ako se pojave, morale bi biti sankcionirane, što je u skladu s Ustavom i zakonom”.

Upitan kako se nakon tog ispada oseća u koaliciji s HDZ-om, Pupovac je poručio da se oseća kao čovek koji treba da postupa u skladu sa svojim uverenjima, političkim programom svoje stranke, nezavisno od razlika koje mogu postojati između njih i onih sa kojima surađuje.

„Bilo je razdoblja kada mi je bilo neugodnije. Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjave“, rekao je Pupovac.

Osudi HDZ-ovke Burić pridružio se i Boris Milošević rekavši da je takođe iznenađen jer se, kaže, nije kotirala kao osoba koja barata tom vrstom šovinističkog jezika.

„Bio je to sramotan govor, posebno činjenica da su Srbi kroz gradaciju potvrđeni kao uvreda i to, nažalost, nije problem samo zastupnice Burić nego je svima postalo prihvatljivo i samorazumljivo da srpstvo podrazumeva uvredu“, rekao je Milošević.

Istakao je i da u hrvatskom društvu u podsvesti se uvukao antisrpski sentiment koji već dugo vremena traje i već 30-ak godina Srbi se označavaju isključivo kao sumnjiva lica, pobunjenici, agresori, a to se, kaže, provuče čak i onima koji smatraju da nisu nacionalisti, da su liberali, levo orijentirani i onda je to jako teško ispraviti.

(Tanjug)

