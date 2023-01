Pupovac i Žigmanov: Mogućost za početak novog kruga komunikacije SRB i HR

ZAGREB – Predsednik SNV- a i ministar u Vladi Srbije za ljudska i manjinska prava, Milorad Pupovac i Tomislav Žigmanov, poručili su u Zagrebu da su sa svoje strane učinili sve da dođe do sutrašnjeg susreta prvog potpredsednika vlade i šefa srpske diplomatije Ivice Dačića i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i ministara u hrvatskoj vladi na svečanom prijemu povodom predstojećeg Božića, koji SPC obeležava po Julijanskom kalendaru.

Žigmanov je na pres konferenciji, na kojoj su Pupovac i on potpisali Deklaraciju o saradnji Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji, poručio da je zajedno sa Pupovcem istrajavao i da su uspeli da na jedan, kako je rekao, lep način perfektuiraju da su posrednici u stvaranju okvira za susrete i početak novog kruga komunikacija između Hrvatske i Srbije.

Voleli bi, kazao je, da sve to u svojoj konačnici ima rešavanje brojnih nerešenih pitanja koja postoje između dveju država i dva naroda, da se naprave pozitivni iskoraci i da se neka od otvorenih pitanja zatvore.

Na pitanje koje poruke donosi šef srpske diplomatije Dačić u Zagreb, Pupovac, koji je i lider SDS S-a , je rekao da susreti na sutrašnjem prijemu nisu zbog prošlosti, niti zbog toga ko je šta radio ili prebrojavao u prošlosti, već zbog budućnosti Srba i Hrvata i Srbije i Hrvatske

Elementi prošlosti koji su još sa nama nas opterećuju, rekao je Pupovac i ostavljaju nam mnoga pitanja da rešavamo, poput nestalih.

„U pamćenju imam mnogo lica i mnoge glasove koji su u prošlosti govorili jezikom koji nije za jezik budućnosti, ali sa s mnogima od tih ljudi stvarao drugu budućnost – hrvatsku, evropsku i susedstku“, rekao je Pupovac.

Od susreta na sutrašnjem prijemu, rekao je, očekuje da će svi biti posvećeni ne etiketama, već onom što zapavo treba činiti da bismo imali drugačije odnose i drugačiju budućnost.

Na pitanje da li će doći do susreta Dačića i Plenkovića i eventualnog razgovra, Pupovac je rekao da će prijem biti organizovan u istom prostoru i da oni dolaze da bi se susreli.

„I nema nikakve sumnje da će u ovom ili onom formatu više ili manje formalnom biti razgovora između delegacije vlada Srbije i Hrvatske“, jasan je Pupovac.

Istakao je da su Žigmanov i on učinili sve da do toga dođe, ali ne i da formatiraju te razgovore.

„Siguran sam da će to biti razgovori koji će biti važni, siguran sam da u kojoj god formi se dogodili biće da smo mi otvorili vrata za nove susrete i nove razgovore“, rekao je Pupovac.

Novinari su bili veoma zainteresovani ko je inicirao dolazak Dačića u Zagreb i da li su do sada postojali kontakti između ministarstva u vladi dveju država, a Žigmanov je rekao da misli da ih je bilo i pre dogovorene posete Dačića, koji je, podsetio je, i prvi potpredsednik srpske vlade.

Dodao je, međutim, da o tome nema više informacija, niti je, kazao je, to njegova misija.

„Ozbiljno smo pristupili našoj ulozi u svemu tome nismo je predimenzionirali niti smo hteli da utičemo iznad vrednosnih okvira koje mi priželjkujemo“, kazao je Žigmanov i istakao:

„Naravno da bi voleli da se sve najsretnije dogoditi u formatima koji neće imati odustvo komnunikacije, veh nastavak razgovora o pitanjima koja su važna za obe države“, rekao je.

Na insistiranje novinara da kažu koja je to prelomna tačka bila da do sutrašnjeg susreta dođe u Zagrebu i da li je na tome insistirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Žigmanov je odgovorio da je to verovatno bilo suočavanje sa činjenicom da dve susedne države sa velikim problemima ne mogu da ne komuniciraju.

„Verovatno je onima koji imaju višu moć došla ta ideja. Pronaći novni okvir za ponovni početak između vlada dveju država. Mislim da to ko je doneo odluko nije toliko važno, već sama činjenica da će nakon dve i nešto godine doći visoko izaslanstvo vlade na događaj koji pripređuje srpska manjinska zajednica u Hrvatskoj“, rekao je Žigmanov i izrazio uverenje da će sa tog događaja biti poslata poruka razumevanja, međusobnog uvažavanja i spremnosti za saradnju.

Osim sutrašnjeg susreta predstavnika vlada Srbije i Hrvatske, novinare je zanimalo i da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji, ali i pitanje Kosova i Metohije.

Na prvo o sancijama Srbije Rusiji je odgovorio Žigmanov rekavši da je to „teško i složeno pitanje“ i da će on svoj stav izreći kada ono budu na dnevnom redu Vlade i Skupštine Srbije.

Na dodatno pitanje kakav je njegov stav s tim u vezi, Žigmanov je kazao da smatra da Srbija treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom EU.

Žigmanov je istakao da je Srbija načinila veliki iskorak kada je njega, kao predstavnika hrvatske zajednica izabrala da vodi jedno ministarstvo.

To, kazao je, nije samo simboličan već i realan korak da se subjektivitet hrvatske zajednice prizna i da politika pozitivnog priznanja i destigmatizacije danas bude na delu.

„To je više nego dovoljno, to je ključ kada su u pitanju i drugi koraci na planu unapređenja statusa hrvatske zajednice u Srbiji. Vučić je rekao da se založimo da do ovog susreta dođe, a mi se za to zalažemo dve i po godine, od boravka ministra Gordan Grlić Radmana u Srbiji kada je rodna kuća bana Jelačića predata hrvatskoj zajednici na korišćenje“, rekao je Žigmanov.

Nakon toga, dodao je, nisu se mirili i nisu učestvovali da do prekida komunikacije dođe, te da su činili sve da do toga dođe i hvala Bogu da smo uspeli.

„Totalo je nebitno ili efemerno ko je inicirao, to nije meritum, meritum je doći će do susreta, a ishode ćemo videti“, kazao je Žigmanov.

Na to se nadovezao Pupovac koji je rekao da se u svemu prethodnom slaže sa Žigmanovim i istakao da zbog javnosti treba reći da su i njihovi sagovornici u Zagrebu i Beogradu bili veoma otvoreni za ovaj susret, što, kako je kazao, potvrđuje da je sazrela svest o tome da od sukobljavanja nema koristi.

„Sukobljavanjima se nijedno otvoreno pitanje neće rešiti, već će se komplikovati i blokirati, niko od toga neće imati koristi, a mnogi će imati štee. S te strane smo izrazili zahvalnost i predsedniku Vučiću, premijerki Brnabić i premijeru Plenkoviću“, rekao je Pupovac.

Podsetio je da je SNV domaćin sutrašnjeg sušreta predstavnika vlada Srbije i Hrvatske i da su oni, kaže, kao domaćini učinili sve, a da je na gostima da odluče o formu i koji format susreta žele.

„Ono što mogu reći je da ne očekujemo da će biti samo jedan već barem dva formata. Ostavimo da to deklarišu oni čije poverenje nam je važno, čije poverenje imamo mi i oni koji imaju naše poverenje kada su u pitanju naši odnosi“, kazao je Pupovac.

Na dodatna pitanja o formatu susreta, Pupovac je odgovorio da on nije šef protokola nijedne vlade i da je odgovor za protokol samo SNV, kao domaćina, a koji podrazumeva prijem i mogućnost susreta u odvojenim prostorijama, za drugu vrstu razgovora, ako do toga dođe.

Na pitanje o Kosovu i Metohiji, Pupovac je rekao da su tema hrvatsko-srpski odnosi i da ona ne sme biti bačena u drugi plan ili žrtvovani, zbog, kako je kazao, drugih globalnih pitanja, što je bio slučaj do sada.

„Kolegu Žigmanova i mene uvodite u prostor o kojem bismo mogli govoriti, ali u nekoj drugoj prilici. Ovo je stvar srpsko-hrvatskih odnosa, odnosi između Srbije i Hrvatske i oni ne smeju biti bačeni u drugi plan ili žrtvovani zarad drugih globalnih pitanja. To je do sada bio slučaj“, kazao je Pupovac.

Na ponovljeno pitanje o KiM s primedbom da problem nije rešen, Pupovac je primetio da bi mu bilo razumljivije da se izjasni o odnosima Banskih dvora i Pantovčaka, odnosno premijera Plenkovića i predsednika Zorana Milanovića, a ne po pitanju Kosova i Metohije.

„Mi imamo mandat sa fokusaom na unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa tako da zajednice koje predstavljamo ne trpe zbog tih loših odnosa, da građani ne trpe i da naravno regionalni odnosi ne trpe. Gde ste vi tu iščitali Kosovo ja to ne znam“, jasan je bio Pupovac.

Na pitanje da li je na prijem pozvan predsednik Milanović, Pupovac je rekao da ove godine nije pozvan jer su se u SNV-u, kaže, malo umorili od pozivanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.