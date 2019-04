Pupovac: Ovo je najveća koaliciona kriza do sada

ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac izjavio je danas da je trenutno najdublja kriza u koalicionim odnosima, jer se, kako kaže, „nakupilo više stvari“.

„Napravili smo analizu sami, a onda i zajedno u razgovoru s premijerom i članovima Vlade. I to je značajno postignuće. Nismo se o svemu složili“, rekao je Pupovac za N1 Zagreb i dodao da treba stati na put „talasu šovinističke atmosfere“ i istorijskog revizionizma koji nikome ne smeta.

Kao primer Pupovac je naveo promovisanje knjiga koje negiraju ili relativiziraju Jasenovac, rehabilitaciju knjiga o ratnim zločincima iz doba NDH i činjenicu da je cela država „skočila na noge“ kad je Austrija iznela svoj stav o Blajburgu.

Pupovac je najavio i da će ta stranka samostalno izaći na izbore za Evropski parlament, ističući da je stranka odlučila da kampanju iskoristi za „neku vrstu emancipatorskog cilja“.

„Odlučili smo da jačamo stranku, da imamo svoju listu koja će doprineti da se s jedne strane menja atmosfera u zemlji, koja je poprilično negativna i koja obiluje nizom elemenata netolerancije, govora mržnje, pa i napada na manjinske predstavnike, institucije, zajednice – posebno srpsku“, rekao je Pupovac.

Upitan da li smatra da će kampanja privući one koji podstiču nesnošljivost prema manjinama, on je rekao da se moraju koristiti sva raspoloživa sredstva da se tome suprotstave i da se ljudi ohrabre.

„Da se sakrijemo u mišju rupu, on bi rekao ‘gle eno ga u mišjoj rupi’. Da izađem na veliki teren i pokušam da igram utakmicu na velikom terenu, rekli bi ‘gle njega, on hoće da igra na velikom terenu’. To vam je tako kada se stvori jedna atmosfera, a kod nas jest stvorena takva atmosfera. Ona je bila zaustavljena prve dve godine mandata premijera Plenkovića, ali treću godinu se obnovila osnažila i pojačala“, rekao je Pupovac.

On je potvrdio da će na listi biti sadašnji saborski poslanici, nestranačke osobe, mladi, kao i da će se pridržavati zastupljenosti žena.

„Lista je definisana, ali odluka o potvrdi liste nije doneta na Predsedništvu stranke. To će biti urađeno do kraja nedelje“, kazao je Pupovac i dodao da bi on kao predsednik stranke „trebalo da bude nosilac liste“.

(Tanjug)